La comisionada resdiente, Jenniffer González Colón, fue reconocida por ser una de las congresistas con mayor disposición a trabajar en equipo.

El Centro Lugar y la Escuela McCourt de Política Pública de la Universidad de Georgetown posicionaron a la comisionada residente como la congresista número 9 de 437 miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que mejor trabaja fuera de líneas partidistas, en su informe de Índice de Bipartidismo del Congreso.

Sí a Puerto Rico

“Como legisladora en Puerto Rico, procuré en el mayor de los casos el consenso entre mis colegas trabajando fuera de líneas partidistas, siempre teniendo el bienestar de nuestra isla como norte. Esa costumbre define mi trabajo. Siempre buscar respaldo e iniciativas más allá de las líneas político partidistas. Para eso se requiere disciplina, trabajo en equipo y disposición genuina de trabajar. Es así como me he ganado el respeto de mis colegas buscando unión de voluntades para impulsar las causas de nuestra isla. A mi no hay quien me detenga cuando de trabajar en equipo por Puerto Rico se trata”, expresó González Colón.

PUBLICIDAD

En su primer año como congresista (2017), González Colón ocupó el puesto número 19; el año siguiente logró el puesto número 22 y ahora, en su tercer año como congresista y al comienzo del Congreso 116, ascendió al puesto número 9 superando a cientos de congresistas, algunos con más años en el Congreso.

Para este año, de los primeros 10 congresistas que trabajan de manera bipartita 7 son republicanos.

El Índice de Bipartidismo mide con qué frecuencia un miembro del Congreso presenta proyectos de ley que logran atraer a copatrocinadores de miembros del otro partido, y con qué frecuencia copatrocinan un proyecto de ley presentado por el otro partido.

“Algo histórico”

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, felicitó a la comisionada residente en Washington por ser distinguida como uno de los legisladores que mejor trabaja en el Congreso.

“La distinción de la prestigiosa Universidad de Georgetown al trabajo de nuestra Comisionada Residente es algo histórico y refleja que ha logrado superar las líneas de partidos, que ha establecido unos credenciales sin precedentes y ha logrado buscar lo mejor para Puerto Rico en un Congreso divido. Es un gran logro para Puerto Rico y la causa de la igualdad”, senaló el Presidente de la Cámara.