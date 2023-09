La comisionada residente en Washington, Jenniffer González anunció la tarde de este domingo que se encuentra embarazada.

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales.

¡¡Hoy mi esposo y yo queremos compartir nuestra profunda alegría!! Uno de los momentos más especiales en nuestras vidas.



¡¡Seremos padres!!



¡Nuestra familia hoy se agranda para la Gloria de Dios! Hoy tenemos más fuerza que nunca, llenos de ilusión, de esperanza y de… pic.twitter.com/SshJ9wCKgv — Jenniffer González (@Jenniffer) September 17, 2023

“¡¡Hoy mi esposo y yo queremos compartir nuestra profunda alegría!! Uno de los momentos más especiales en nuestras vidas. ¡¡Seremos padres!!”, comienza el escrito de la comisionada que acompañó con una foto junto a su esposo, José Yovin Vargas, en el que muestran el sonograma.

La comisionada residente en Washington celebró su matrimonio al ritmo del merengue, bachata y reguetón.

“¡Nuestra familia hoy se agranda para la Gloria de Dios! Hoy tenemos más fuerza que nunca, llenos de ilusión, de esperanza y de compromiso con Puerto Rico. Queremos lo mejor para ellos y para todo nuestro pueblo ❤️. Nuestra felicidad es enorme y será sin dudas una fuerza mayor para continuar nuestro compromiso de vida. Esperábamos con ansias esta bendición. Estamos agradecidos enormemente y comenzaremos a darle forma a lo que será una Familia para Dios”, continuó diciendo.

La comisionada residente en Washington y el estudiante de medicina José Yovin Vargas, celebraron su primer Día de San Valentín como esposos luego de contraer matrimonio en junio del año pasado en San Juan.

Colón y Vargas se casaron el pasado 6 de agosto de 2022 en la Parroquia Santa Teresita, en Santurce.

En una entrevista con Primera hora en diciembre de 2022, la comisionada residente reveló sus desesos de convertirse en madre.

“Tenemos esa meta de poder hacer una familia más grande, si Dios así lo permite. Queremos agrandar nuestra familia… yo confío en que se nos va a dar”, confesó la líder novoprogresista en ese entonces.

¿Veremos a una Jenniffer González madre, pronto?, preguntó este diario.

“Si Dios así lo determina, es algo muy personal para mí, que siempre he tenido esa aspiración y más cuando tú tienes a un hombre al que amas y quieres echar una familia pa’ lante y dedicarle ese tiempo. Esto no es mi lado oficial, político; en lo personal, sí es una ambición que siempre he tenido. En mi casa éramos tres y la familia de José es bien grande también, así que nos encanta compartir eso”, expresó González.

A semanas de la boda, el entonces prometido de la comisionada, luego de conocer los resultados positivos de una prueba de paternidad, reconoció que sería padre de una criatura fruto de una relación con su expareja y que, como padre, asumiría todas las responsabilidades legales y sociales.

González Colón, quien comenzó su carrera política en la Asamblea Legislativa en 2002, ocupa la comisaría residente desde 2017 y ha dejado la puerta abierta a retar en primarias a Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) para los comicios electorales de 2024.