La gobernadora Jenniffer González Colón informó este jueves que vetará la medida legislativa que congela el impuesto al inventario por los años contributivos 2025 al 2027.

“Se hace imposible la firma. Yo no voy a desvestir un santo para vestir otro”, sentenció.

De inmediato, señaló que volverá a someter un nuevo proyecto de ley a la Legislatura y que no trastocaría las finanzas de los municipios.

La información la dio a conocer tras reunirse con alcaldes populares y novoprogresista en el Palacio Rojo, en el Viejo San Juan.

El Proyecto de la Cámara 420 lo que proponía era congelar por dos años el impuesto al inventario, con miras a que sea eliminado para el año fiscal 2028, sólo si se identifica una fuente alterna de recaudo.

La gobernadora había propuesto, en un inicio, que la congelación fuera por cinco años.

Indicó que si firmaba la propuesta aprobada por la Legislatura los municipios dejarían de recibir para el próximo año unos $314 millones.

La mandataria sostuvo que “si firmamos la medida tal y como está no tendríamos la fuente de repago para esas deudas” que tienen los municipios con los fondos que generan con este ingreso del impuesto al inventario.