El representante Jesús Manuel Ortiz, uno de los aspirantes a presidir el Partido Popular Democrático (PPD), fue de los primeros en llegar a la asamblea general de esa colectividad, que se lleva a cabo este domingo en el Coliseo Rubén Zayas Montañez, en Trujillo Alto.

Mientras saludaba a seguidores y simpatizantes, Ortiz celebró la “movilización significativa” que se había generado para el cónclave.

“Creo que hay una movilización significativa, una gran movilización. Hemos visto en las asambleas de pueblo una efervescencia en la base, y hoy aquí temprano en la mañana, todavía no son las 10:00 a.m., y me parece que hay una cantidad significativa de delegados. Veo un buen ambiente para que tengamos una gran asamblea en el día de hoy”, comentó.

Auguró que muchos aspectos que se dieron en la pasada elección general, y que resultaron negativos para el PPD “no se van a repetir”, pero alertó que “el Partido Popular tiene mucho trabajo que hacer si quiere representar una herramienta real de cambio en el 2024″.

“Antes de nosotros poder hablar de una elección significativa, o efectiva, o exitosa en el 2024, tenemos que tener un partido sólido, reorganizado, con unos postulados claros de lo que representamos y lo que le vamos a ofrecer al país. Y como presidente del Partido Popular, ese va a ser mi enfoque: preparar el partido para poder ganar una elección”.

Evaluó que “lo primero que tiene que hacer” el PPD es “acercarse a las comunidades” y “terminar la reorganización”. Mencionó un “plan específico de reorganización” para San Juan, Bayamón y Guaynabo, tres zonas metropolitanas “en las que tenemos que mejorar nuestro desempeño; así como un “plan para 15 municipios en específico” que ganamos y no ganábamos hace tiempo y tenemos que mantener, municipios que perdimos y debimos haber perdido y queremos recobrar, y municipios donde tuvimos casos de corrupción y tenemos que fortalecer allí”.

Agregó que abrirían un proceso para “construir un plan de gobierno institucional, que represente las prioridades del partido, para que cuando los electores vayan a votar por el PPD sepan que van a votar por un partido que va a defender el ambiente, la economía local, la Universidad de Puerto Rico, la educación pública”.

“Y por supuesto, hay que abrir espacio para una transición de liderato, muy necesaria dentro del Partido Popular, para que los nuevos líderes que se levantan trabajen junto a los veteranos de la institución, y podamos representar una opción de futuro”, afirmó. “Hay mucho trabajo, y poco tiempo, pero estoy enfocado en hacerlo”.

Sobre algún posible oponente en la carrera a la gobernación, dijo no tener un oponente favorito en el Partido Nuevo Progresista (PNP), donde se espera que el candidato sea o bien el incumbente Pedro Pierluisi o la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, pues “eso es un problema del PNP”. Tampoco dijo estar preocupado por posibles alianzas entre otros partidos, pues “cada partido que quiera usar su estrategia está en su derecho de hacerlo”.

“El Partido Popular tiene primero que mirarse internamente, y tiene que hacer cambios profundos, y yo estoy muy claro en que esa es la dirección a seguir”, insistió.