“Es momento de pasar la página, es momento de entender la verdadera misión que tenemos todos los populares alrededor de todo Puerto Rico. Esa misión que la discutimos durante toda la campaña es una, preparar nuestro partido para ganar las elecciones de 2024 y darle a Puerto Rico el gobierno que el país merece”.

Así se expresó el representante Jesús Manuel Ortiz, quien llegó este viernes al Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para certificar su victoria en la elección especial para la presidencia del Partido Popular Democrático tras una reñida contienda contra el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

Ortiz llegó a los predios donde se realizó el recuento del proceso electoral que comenzó el pasado 7 de mayo, donde afiliados al PPD tuvieron la oportunidad de elegir entre el legislador, el también presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, para dirigir y reorganizar las riendas del colectivo de la Pava.

“Este resultado es producto del esfuerzo de mucha gente, es producto del trabajo de mucha gente en todo Puerto Rico”, expresó el otrora secretario de Asuntos Públicos bajo el gobierno de Alejandro García Padilla.

“Esta fuerza que se levanta se convierte en una sola fuerza, la fuerza del Partido Popular”, agregó, al tiempo que destacó a sus entonces oponentes por llevar a cabo una “gran campaña” y demostrar liderazgo en medio del proceso electoral en momentos donde optan por mantener la mayoría en ambas cámaras de la Legislatura y conseguir nuevamente la gobernación.

Por otra parte, el presidente electo popular exhortó a los seguidores que le den la oportunidad para conseguir su confianza, exhortándoles a no concederle una “lealtad ciega”.

“Ustedes han visto de mí un soldado en fila, y yo les garantizo que las presidencias no hacen las personas. Yo soy un soldado, un popular, que me toca servir desde la presidencia del partido, pero que necesita todas las manos posible para asumir no solo los retos que tiene el Partido Popular, sino los retos que tiene mi presidencia en ese momento histórico”, expresó.

“A los alcaldes, alcaldesas, a los compañeros legisladores, a los funcionarios de colegio, a los legisladores municipales, a todo ese ejército, mi llamado es uno, vamos juntos a hacer el trabajo, vamos a poner manos a la obra. No vamos a celebrar mucho, vamos a trabajar mucho”, puntualizó.

Mientras tanto, este adelantó que volverá a retomar -con el candidato para la comisaría residente de Puerto Rico en Washington del PPD, Pablo José Hernández- las riendas en la capital federal “que el partido nunca debió abandonar”, al tiempo que exhortó a mantener la comunicación con el presidente saliente de la Pava, José Luis Dalmau, para replantear la agenda de la reorganización del colectivo.

“No nos va a volver a pasar lo que ocurrió en el 2020″, indicó el mandatario.

Ortiz reinó victorioso en la contienda electoral especial, luego que funcionarios de los candidatos para elegir el colectivo de la Pava contabilizaran más de 900 votos añadidos a mano de unos 114 colegios en el Centro de Operaciones Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Los últimos números que se dieron a conocer a las 3:00 de la tarde por el equipo electoral del PPD concedían a Ortiz González una ventaja de 179 votos sobre el ejecutivo de Villalba.

Del total de los 236 colegios recontados, Ortiz González obtuvo 26,509 (45.85%) y Hernández Ortiz, 26,330 (45.54%). La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado se mantuvo en tercera posición con, 4,974 (8.60%).

No obstante, Hernández lanzó una publicación en su cuenta oficial de Facebook donde reconoció la derrota.

“Culminado el recuento de votos, el pueblo popular habló y favoreció a Jesús Manuel Ortíz. Agradezco a todos los que depositaron su confianza en este servidor para ser su Presidente. En varias ocasiones les manifesté a mi pueblo popular que “SIN UNIDAD NO HAY VICTORIA.” Así qué tal y como lo prometí, ya me comuniqué con Jesús Manuel para juntos trabajar en beneficio de nuestro amado partido y así llevarlo a esa gran VICTORIA en noviembre del 2024″, expresó.

Mientras tanto, el candidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington por el PPD, Pablo José Hernández, felicitó a Ortiz por su victoria y aseguró estar “listo para trabajar mano a mao en la reorganización y preparación del PPD para las elecciones genrales de noviembre de 2024″.

“Eso requiere mucho trabajo y generosidad de todos los populares”, agregó, al tiempo que destacó al también presidente de la Asociación de Alcaldes y la alcaldesa de Morovis “por una campaña limpia y de ideas”.

“A ambos, a sus equipos y votantes, los necesitamos en la gran tarea que tenemos por delante”, puntualizó.