A su llegada a La Fortaleza, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, acogió la frase “yo no recuerdo” cuando se le cuestionó sobre una reunión del Partido Nuevo Progresista (PNP) que ocurrió anoche en Arecibo en la que se alega que algunos de los presentes le solicitaron a él y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que hablaran con la gobernadora Wanda Vázquez para que retirase su candidatura política.

“Fue una reunión muy buena de trabajo de cara a las elecciones, donde hubo presidentes municipales, hubo alcaldes y estuvimos allí compartiendo con ellos y discutiendo estrategias de cara a las próximas elecciones”, explicó Méndez sobre el encuentro.

“Nosotros nos enfocamos en el trabajo que hay que hacer y, de cara a las primarias, dándole oportunidad a todos los compañeros para tratar de llevar el mensaje de que somos mejor partido en el gobierno que cualquier otro partido actualmente en Puerto Rico”, agregó.

Méndez no respondió si es correcto que en la reunión hubo un apoyo casi unánime a las aspiraciones a la gobernación de Pedro Pierluisi.

“Estuvimos discutiendo estrategia de campaña”, fue lo que reiteró Méndez, quien tiene esta mañana una reunión con Vázquez.

Cuando Primera Hora le preguntó si algunos de los presentes le solicitó que le pidiera a Vázquez que desistiera de su candidatura, Méndez indicó que “yo no fui testigo de eso. Yo sencillamente lo que vi fue la discusión de todos los compañeros de que encausemos el proceso primarista y que luego de eso surjamos como una verdadera opción de gobierno... Yo no recuerdo que eso se haya discutido”.

De paso, el líder cameral indicó que no es de las personas que le indicaría a nadie que retire una candidatura.

“Las aspiraciones de cada uno son personales y cada uno toma las decisiones. Yo no le aceptaría a nadie jamás que me pida a mí que yo me retire de una aspiración que yo tenga”, sostuvo.

Sobre la supuesta oposición que hay en la delegación penepé a que Elmer Román se convierta en secretario de Estado, Méndez dijo que todavía ese nombramiento no ha llegado a la Cámara de Representantes.

“Ellos, (los legisladores), lo hablan individualmente. Pero, cuando llegue el nombramiento, se celebre el proceso de vistas públicas, entonces lo discutiremos en caucus y veremos a ver si tiene o no tienen los votos”, comentó.

Por último, Méndez se expresó en contra de la acción de algunos manifestantes que llegaron anoche hasta La Fortaleza a pedirle la renuncia a la gobernadora. Es que similar a como aconteció en verano del 2019, las antiguas estructuras del Viejo San Juan amanecieron con grafitis y cristales rotos.

“Yo respaldo todo tipo de manifestación, todo tipo de ejercicio del derecho de las personas de expresarse. Lo que nunca voy a respaldar son los actos de agresión, del vandalismo, de que se dañó propiedad privada, pero también propiedad pública, y más que todo en un lugar que ha sido declarado patrimonio del mundo, como lo es el Viejo San Juan”, opinó.