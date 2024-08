Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Juncos. Contar con carreteras en buen estado, tener un parque recreativo y una mayor interacción directa del alcalde, Alfredo “Papo” Alejandro Carrión, con las comunidades fueron algunos de los anhelos de varios residentes de la conocida “Ciudad del Valenciano” durante una visita de este medio para indagar sobre algunas inquietudes.

PUBLICIDAD

Junto con los reclamos, era usual la ilusión de ver acción del mandatario municipal por encima de cualquier promesa para solo buscar un voto en las elecciones generales del próximo 5 de noviembre.

A su vez, iniciativas del alcalde enfocadas en promover el deporte, actividades culturales y la educación fueron celebradas por algunas ciudadanas entrevistadas al azar para hablar de su desempeño, quienes vieron como una ganancia para mejorar la calidad de vida de los junqueños.

Ruby Villodas Cabezudo fue una de las primeras en elogiar este compromiso con los ciudadanos.

Ruby Villodas Cabezudo ( Rosa Escribano Carrasquillo )

“No tengo nada negativo que decir de él. Llevo como 12 años aquí, y siempre lo he visto dando el todo por el todo por el pueblo”, dijo complacida.

“Algo que me gusta mucho del alcalde es que promueve lo que es el deporte, todo lo que es cultural. Hay muchas opciones para los jóvenes”, prosiguió, y se animó a compartir una sugerencia para el beneficio de sus compueblanos. “Hablan mucho por ahí de que no lo ven las comunidades ‘x’ y ‘y’, pero sería una buena opción, una oportunidad para él, acercarse a las comunidades y que pueda escuchar lo que tengan que hablar referente a lo que sea de esa comunidad per sé. Pero me gusta mucho lo que es llevar a la juventud a que se dediquen a los deportes, a la cultura”, reiteró.

Jorge Cruz Jiménez, quien confesó que ha vivido toda su vida en Juncos, se mostró un tanto decepcionado por el deterioro de las calles, principalmente las del casco urbano, no solo por las consecuencias para los vehículos, sino también por restar atractivo a la ciudad.

PUBLICIDAD

Jorge Cruz ( Rosa Escribano Carrasquillo )

“El alcalde debe mejorar las calles del pueblo, del casco urbano, porque esas calles están muy malas, están emparchadas con brea, cuando hace muchos años tuvimos un alcalde que hizo las calles del pueblo en cemento. ¿Cómo es posible que ahora las calles estén emparchadas con brea si hay suficientes fondos en la alcaldía para hacer esas calles como manda, en cemento?”, sostuvo mientras expresaba con énfasis su malestar.

“Debe de hacer las gestiones para que eso sea pavimentado en cemento. En brea no se ve bonito”, insistió, y agregó que otro asunto a trabajar son las áreas en las que “no hay alumbrado”.

Carreteras en el casco urbano de Juncos. ( Rosa Escribano Carrasquillo )

El deterioro de las carreteras, y que haya semáforos fuera de servicio –notable durante la visita de este diario–, fueron observaciones compartidas por algunos de los que optaron por expresarse en anonimato, entre ellos, un joven ciudadano del barrio Valenciano que expuso que “el alcalde debe ir más allá del casco urbano y visitar los campos y asfaltar sus calles”.

La joven madre Kimberly Beltrán Parrilla, por su parte, se mostró complacida con el compromiso educativo que ha visto en el mandatario municipal.

Kimberly Beltrán ( Rosa Escribano Carrasquillo )

“Se preocupa bastante por los niños. Por los menos, mis nenas han estado en los cuidos y no me puedo quejar, porque está todo al día”, dijo haciendo referencia a cuando contaba con los servicios del Centro de Cuidado Diurno del Valenciano (Sendec). “Él visita las escuelas y siempre está pendiente a los asuntos de la educación como tal. Los míos están en la escuela (elemental) Carmen Arzuaga, y él se ha dado la vuelta”.

PUBLICIDAD

El deseo de mayores opciones recreativas para los ciudadanos figura en sus intereses. “El Pacheco (parque) está abandonado hace muchos años y era súperimportante y grandísimo para los nenes. Yo creo que desde (el huracán) María (2017), ahí fue que se chavó. Lo quitaron todo y está lleno de pasto. Está abandonado, un parque donde se hacían cumpleaños, actividades y todo”, lamentó la residente, quien agregó el interés de que se destine dinero para “arreglar las calles”.

Conoce más