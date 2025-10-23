La licenciada y CPA Carmen Vega Fournier, juramentó ayer como nueva Contralora de Puerto Rico, marcando el inicio de una nueva etapa en la fiscalización gubernamental del país.

En una ceremonia oficial celebrada en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la licenciada Vega Fournier juramentó frente al Juez Superior Hon. Isander Jesús Rivera Morales, tras haber sido confirmada por el Senado de Puerto Rico el pasado 9 de octubre, y por los miembros de la Cámara de Representantes el 14 de octubre.

Durante su juramentación, la nueva Contralora expresó su compromiso con la rendición de cuentas, la ética pública y el fortalecimiento de los procesos de auditoría en el gobierno. “Asumo esta responsabilidad con humildad y firme determinación de servir al pueblo de Puerto Rico con integridad y rigor profesional”, declaró Vega Fournier.

La funcionaria, quien anteriormente presidió el Banco de Desarrollo Económico, ocupará el cargo por un término de diez años, en sustitución de la contralora saliente Yesmín M. Valdivieso.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico se encarga de auditar el uso de fondos públicos en las agencias gubernamentales, municipios y corporaciones públicas, velando por el cumplimiento de la ley y la sana administración pública.