La fiscal Marjorie Gierbolini, del distrito de Ponce, aseguró este viernes que la investigación que inició la Policía ante el hallazgo de unas 14 vacas presuntamente malnutridas en una finca en el barrio Cayabo, en Juana Díaz, se cerró tras no encontrarse elementos de delito.

Según Gierbolini, el Ministerio Público determinó no radicar cargos en contra del dueño del arrendamiento tras un informe de vista del director regional de Ponce del Departamento de Agricultura, Luis E. Vargas Rosa, determinar que las reses “se ven en condiciones aceptables”.

“Las reses sí están flacas, pero es por la razón de la sequía, y le están dando unos alimentos cuando no hay suficiente pasto para que coman”, explicó la fiscal de distrito.

PUBLICIDAD

Relacionadas Investigan a doctor por maltrato contra 14 vacas

Según el informe de vista, que está en poder de Primera Hora, el agrónomo visitó la finca “con el propósito de hacer una evaluación general de las condiciones de los pastos, los animales y las facilidades a utilizarse en la certificación de incentivos bajo el Programa de Reemplazo de Vacas Vientre”.

Informe de vista del director regional de Ponce del Departamento de Agricultura, Luis E. Vargas Rosa, sobre las condiciones de los animales en el arrendamiento en el barrio Cayabo, en Juana Díaz. ( Suministrada )

En la misiva, el experto sostuvo que los animales inspeccionados “han estado suplementado con forrajes, alimento, melaza y sal”, que son los recursos necesarios para mantener a un animal estable en medio de una “fuerte sequía”.

“Mi recomendación es que continúen con la práctica de suplementación alimenticia hasta que haya una mejoría en los pastos. Otras recomendaciones para realizar son que se mantengan todas las secciones de pastos abiertas, suministro de agia en diferentes predios y un plan de control de enfermedades”, escribió el agrónomo.

Por consiguiente, Gierbolini sostuvo que, tras los resultados del informe, la fiscal Torres no radicó cargos en contra “porque no tenemos ninguna evidencia de que estos animales están siendo maltratados”.

Querella inicial no fue por maltrato

Por otra parte, Gierbolini aclaró que la querella que se radicó ante las autoridades estatales no llegó por una denuncia de maltrato al ganado por parte de los vecinos del arrendador, sino por un incidente de una novilla que falleció tras ser atacada por una jauría de perros.

Incluso, la portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Joan Hernández, aclaró a este medio que las fotos suministradas sobre la novilla presuntamente malnutrida se trataba de la vaca que pereció en la finca tras ser agredida por unos canes.

PUBLICIDAD

“A raíz de la investigación de ese suceso, los agentes llegan allí a la finca, entrevistan al dueño de la novilla, que es el dueño de la finca, y uno de los agentes entendió que las reses estaban muy flacas”, explicó la fiscal, al destacar que, tras esa observación del oficial, el caso se refirió al agente Javier Estrella Cerezo, director regional de la División de Protección de Animales de Ponce.

Tras el agente Cerezo llegar al lugar de los hechos junto a un veterinario, la situación se refirió al agrónomo Vargas Rosa, quien determinó luego que los animales no estaban maltratadas, sino que recibían el alimento adecuado ante los efectos climatológicos que afronta la región ponceña.

“Nosotros tenemos que llegar al tribunal con pruebas, y nosotros no somos peritos, así que se recurre a buscar a las autoridades que nos podían certificar una cosa o la otra, si en realidad las vacas estaban siendo desnutridas y maltratadas, y no. Y con esa carta del director regional, nosotros no podemos radicar cargos porque eso fue una prueba exculpatoria del delito”, manifestó.