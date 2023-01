El Departamento de Justicia informó este lunes que no recomienda designar un fiscal especial independiente (FEI) contra Héctor Joaquín Sánchez Álvarez por presuntamente influenciar el proceso para seleccionar al Maestro del Año cuando fungía como subsecretario del Departamento de Educación.

Según la investigación que llevó a cabo la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) de Justicia, la prueba contra el exfuncionario no sostiene las alegaciones, indicó la agencia mediante un comunicado de prensa.

“Concluida la investigación preliminar, la Dipac concluyó que no existe causa suficiente para creer que Héctor Joaquín Sánchez Álvarez incurrió en conducta de naturaleza delictiva”, señaló la DIPAC. El Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) también colaboró en la pesquisa.

La investigación se originó tras un referido que remitió Educación sobre una pesquisa relacionada con las alegaciones que presentaron varios funcionarios de la agencia contra Sánchez Álvarez.

En resumen, se alegó que Sánchez Álvarez intentó influenciar a algunos miembros del jurado durante el proceso de selección del premio Maestro del Año. Además, se señaló que ejercía presión indebida a un empleado en la creación de los planes de trabajo y para que se escogieran las personas recomendadas por él, para que evaluaran las propuestas de los procesos competitivos. También se alegó que una empleada fue removida de su puesto en Educación, en represalia, al no seleccionar a las personas recomendadas por políticos para que se reclutaran en la agencia, según exigido por Sánchez Álvarez.

Sin embargo, la Dipac concluyó que la intervención de Sánchez Álvarez durante la premiación al Maestro del Año no constituyó delito. Sobre la supuesta represalia, la prueba recopilada no vincula a Sánchez Álvarez y, además, se determinó que no hubo represalia. Finalmente, acerca de la alegada presión indebida que ejercía en la creación de los planes de trabajo y para que se escogieran las personas recomendadas por él para que evaluaran las propuestas de los procesos competitivos, la prueba no sostuvo dicha alegación.

“Tras evaluar el informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor aconsejando que no se designe un Fiscal Especial Independiente para el exsubsecretario del Departamento de Educación, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, por los hechos investigados, acogí la recomendación que hoy se notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”, informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

La investigación preliminar se encuentra ahora ante la consideración de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.