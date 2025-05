La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico informó este sábado que un grupo de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) exige que “se les pague la totalidad del principal”, lo que conllevaría a un cargo promedio de 8 centavos por kilovatio-hora durante 50 años.

Esos acreedores, a quienes la JSF describió en un comunicado como “no consentidores”, “no representan a todos los bonistas de la AEE”.

El ente fiscal explicó que el Plan de Ajuste de la AEE que propuso al Tribunal Federal de Puerto Rico, “es un acuerdo razonable” y ha recibido el apoyo del 44 % de los acreedores financieros de la AEE.

PUBLICIDAD

“Este plan resolvería la quiebra de la AEE bajo términos justos y sostenibles”, aseguró la entidad.

Sin embargo, de acuerdo con la JSF, la AEE continúa en quiebra, “porque esos bonistas no consentidores siguen exigiendo que el pueblo de Puerto Rico les pague la totalidad del principal, más los intereses”.

Esa cifra, según una reciente moción pública presentada ante el Negociado de Energía de Puerto Rico, asciende a 12,000 millones de dólares, mencionó la JSF.

“Esto haría necesario que el Negociado de Energía añadiera un cargo suplementario que promedia sobre 8 centavos por kilovatio-hora y que se aplicaría durante 50 años”, afirmó el ente.

La JSF explicó que algunos de estos bonistas estaban comprando bonos de la AEE incluso después de que esta ya había entrado en el proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA.

Todas las partes concuerdan en que las décadas de mala administración antes de entrar en el proceso de quiebra, dejaron a la AEE en condiciones mucho peores de lo que muchos preveían.

Incluso, según resaltó la JSF, los acreedores ahora piden al pueblo de Puerto Rico “un rescate que perjudicaría gravemente su recuperación económica”.

“El pago completo de la deuda de bonos de la AEE, más los intereses, es inasequible”, enfatizó la JSF.

Ante ello, el ente aseguró que el Congreso de Estados Unidos le dio “un mandato claro” de resolver los problemas de deuda de Puerto Rico, y esta “está decidida a cumplir este mandato en letra y espíritu”.

“La Junta de Supervisión está de acuerdo con los bonistas en que lo mejor para Puerto Rico es que el proceso del Título III de la AEE llegue a su fin lo antes posible”, aseguró.

Lamentó, no obstante, que “los bonistas no consentidores mantienen el proceso como rehén con exigencias que el pueblo de Puerto Rico simplemente no puede pagar”.

“El Plan de Ajuste enmendado que propuso la Junta de Supervisión es necesario para que la AEE continúe siendo una empresa de servicios públicos sostenible, que provea energía confiable y apoye el crecimiento económico y la estabilidad fiscal de Puerto Rico”, apuntó la JSF. E