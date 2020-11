Parte del liderato de la junta de gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) coincidió hoy en que la junta de gobierno de la colectividad debe atender con premura la división que existe entre el liderato legislativo por la presidencia de la Cámara de Representantes.

No obstante, el tema no es parte de la reunión que el organismo celebra esta noche en la sede de la colectividad en Puerta de Tierra, confirmó el secretario del PPD, Carlos Bianchi Angleró, justo antes de iniciar el cónclave. “Vamos a hablar de las finanzas del partido, cómo queda el partido después del proceso electoral. No hay ningún otro tema en la agenda que se vaya a atender que no sea exclusivamente esos que son de la reunión de la junta de gobierno ordinaria”, dijo.

A esta hora, la reunión -integrada por 22 de los 33 miembros del organismo- se llevaba a cabo y sigue siendo incierto si la pugna por el liderato de las presidencias legislativas sería discutida. El encuentro es encabezado por su presidente Carlos Delgado Altieri.

“Ciertamente, el tema del liderato en la Cámara es un tema que el país está discutiendo, así que yo espero que se discuta y que se pueda, a profundidad, escuchar a todas las partes sobre este tema”, expresó a su llegada el representante de la Pava Jesús Manuel Ortiz.

El viernes un grupo de integrantes de la proyectada mayoría popular en la Cámara realizó una votación en la que resultó elegido Rafael “Tatito” Hernández como presidente del cuerpo legislativo a partir de enero de mantener la mayoría legislativa. También eligieron, como vicepresidente y segunda vicepresidenta a José Conny Varela y Lydia Méndez, respectivamente.

Sin embargo, Delgado Altieri le restó validez a dicha votación y ha sostenido que no se seleccionará las presidencias ni portavocías de ambas cámaras legislativas hasta que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no emita las certificaciones preliminares. “Estoy esperanzado en que en los próximos días se resuelva, se vote, se entienda quienes van a ocupar los roles de liderato y que, inmediatamente, después vayamos todos a ejercer el trabajo que el país nos encomendó”, agregó Ortiz.

De hecho, Ortiz es uno de los nombres que se barajean para presidir la Cámara. Ayer, sin embargo, se limitó a decir que estaba disponible para “asumir el rol que mi delegación me asigne”. Sostuvo que lo ocurrido el viernes fue “desafortunado”. “El presidente de la Cámara, sea quien sea, tiene una responsabilidad de ser un funcionario conciliador, de tener la capacidad de dialogar con su partido y con todos los partidos que están representados allí y de hacer el trabajo que el país necesita… he sido claro en que la transición de liderato en el Partido Popular tiene que comenzar”, dijo.

El expresidente del PPD, Héctor Luis Acevedo, coincidió en que la colectividad debe atender con premura el asunto, aunque afirmó que la prioridad de la colectividad debe ser afianzar su representación en el escrutinio general que comienza mañana y en fortalecer sus instituciones.

“Aquí ha sucedido una revolución electoral…entre más se acercó la elección, más se fortalecieron los partidos pequeños y eso requiere mucha reflexión, respeto y entender que le pueblo de Puerto Rico en una mayoría considerable repudió el tipo de acción que venía proyectándose en la Legislatura y en estilos de gobernar, así que a eso hay que darle pensamiento con humildad”, expresó.

Acevedo, en unas expresiones emitidas por escrito en conjunto con Victoria Muñoz Mendoza, repudió el proceso de nombramientos y lo catalogó como uno “contrario a los principios de este partido, al poner las posiciones por encima de las causas que son nuestras esencias”. Hoy, se remitió a dichas expresiones.

No obstante, sostuvo que no es la primera vez que la Pava se enfrenta a un escenario así. “Especialmente cuando se pierde, pues suceden estas cosas y hay que mantener el timón firme hacia los objetivos grandes y no desviarse hacia los objetivos pequeños, individuales o del momento”, expuso.

Por su parte, el senador José Luis Dalmau, quien se ha hecho disponible para presidir este cuerpo legislativo, prefirió no abundar sobre la situación en la Cámara de Representantes. No obstante, afirmó que los líderes que buscan ciertas posiciones de liderato trabajan y buscan los votos de los compañeros previo al proceso eleccionario.

En su caso, dijo, comenzó su trabajo de cabildeo entre incumbentes y aspirantes hace más de un año. “Cada grupo que aspira a un posición la viene trabajando, se viene ofreciendo a su liderato, se hacen equipos de trabajo. Yo no aspiro a la presidencia porque diga: ‘yo quiero ser presidente’. Yo hice un equipo de trabajo de equipo con los compañeros y ellos tienen que tomar la decisión”, detalló Dalmau.

Contrario a los compañeros de la Cámara, Dalmau sostuvo que el liderato popular en el Senado decidió esperar por la certificación de la CEE antes de realizar cualquier votación. “Nosotros, en grupo, con el presidente Delgado Altieri entendimos que debíamos esperar”, dijo.

Por su parte, el director de campaña de Delgado Altieri, el representante Cirilo Tirado afirmó que hay que respetar la determinación del presidente del PPD, quien ha desautorizado cualquier elección. “Los legisladores cuando somos electos nos debemos a una institución. No debió haber ocurrido lo que ocurrió”, subrayó.

Aseguró que el Partido apoya la gestión y el liderato de Delgado Altieri. “Aquí no hay duda de que se ganó Cámara y Senado gracias al trabajo de Charlie Delgado. Se ganaron 40 alcaldías gracias al trabajo de Charlie Delgado”, dijo.

Tirado optó por no hacer comentarios sobre las aspiraciones de Hernández. “Eso es un asunto que los legisladores tienen que entender que tienen que responderle, primero al partido popular y al país. Los estilos de antes no pueden ser los del presente”, señaló.