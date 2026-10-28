Cabo Rojo cuenta con muchos atractivos que van desde playas, bosques, sus salinas y su rico ofrecimiento para degustar infinidad de sabores.

Y, precisamente, con este último elemento, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) lanzó oficialmente la campaña promocional de la Ruta Gastronómica de Joyuda y Punta Arenas, con el propósito de fortalecer el turismo interno, impulsar el desarrollo económico regional y destacar la riqueza gastronómica, cultural y natural de esta emblemática zona del suroeste de la Isla.

“Joyuda y Punta Arenas cuentan con una extraordinaria tradición gastronómica, paisajes costeros y atractivos naturales que queremos dar a conocer a más residentes y visitantes. A través de esta campaña buscamos destacar la diversidad de experiencias que ofrece la zona y motivar a más personas a visitarla. Nuestro objetivo es que estos esfuerzos de promoción se traduzcan en mayores oportunidades para los comerciantes y en un impulso a la actividad económica de Cabo Rojo y las comunidades cercanas”, expresó Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

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La Ruta integra a 35 establecimientos gastronómicos que forman parte de la identidad y tradición culinaria de Joyuda y Punta Arenas.

Estos negocios contribuyen a la actividad económica local mediante la generación de empleos, la inversión y el esfuerzo de pequeños y medianos empresarios. La iniciativa busca aumentar la visibilidad de estos comercios, estimular el consumo local y motivar a más personas a descubrir los atractivos de la región.

“Cabo Rojo se distingue por su riqueza gastronómica, sus bellezas naturales y la hospitalidad de nuestra gente. Esta ruta tiene un enorme potencial para continuar posicionando a Joyuda y Punta Arenas como referentes de la gastronomía y el turismo en Puerto Rico”, expresó Jorge A. Morales Wiscovitch, alcalde de Cabo Rojo.

La campaña presenta una propuesta audiovisual que resalta el estilo de vida, los paisajes y la identidad de Joyuda y Punta Arenas. A través de videos, fotografías y contenido promocional, invita a residentes y visitantes a descubrir su reconocida gastronomía y disfrutar de las experiencias que ofrece la zona en familia y con amigos.

La iniciativa cuenta, además, con la página rutajoyuda.com, donde el público podrá conocer los establecimientos participantes y explorar la oferta gastronómica de la región.

Conoce los negocios participantes: