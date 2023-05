Con el fin de evitar más cierres de instituciones educativas universitarias en Puerto Rico, el representante José Enrique ‘Quiquito’ Meléndez y la senadora Keren Riquelme anunciaron la celebración de una mesa de trabajo con los directivos de todas las entidades que ofrecen cursos educativos postsecundarios, tanto públicos como privados.

El cónclave se desarrollará en el Capitolio y la fecha será anunciada en los próximos días.

De acuerdo con los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) el norte del foro es realizar una radiografía real de la situación de la educación postsecundaria en la Isla, escuchar las propuestas que presenten los directivos y evaluar otras iniciativas, incluyendo posible legislación.

“El cierre de la American University levanta bandera de alerta ante la realidad demográfica que enfrentamos. Todos sabemos que Puerto Rico tiene la tasa de natalidad más baja en el mundo (0.6 por ciento), algo que unido al descenso poblacional anual de 0.9 por ciento, nos coloca en una condición precaria. Esta situación afecta a todos los renglones de nuestra sociedad, incluyendo la educación, por eso tenemos que actuar ya para salvaguardar la estructura educativa para futuras generaciones”, dijo la Senadora.

En el día de ayer se informó que la American University cerrará sus puertas ante contar con menos de 600 estudiantes matriculados.

“Los números no mienten, en Puerto Rico había para el 2011 unos 151,252 estudiantes matriculados en instituciones postsecundarias privadas, hoy la cifra es de apenas 114,953. Lo mismo sucede con el sistema de la Universidad de Puerto Rico que ha visto su matrícula caer de sobre 60 mil hace apenas unos años hasta 40 mil en estos momentos. Existe una crisis y eso no se puede negar. Si no actuamos, el sistema postsecundario que hoy tenemos será cosa del pasado en cuestión de nada y eso afectará la disponibilidad de estudios para nuestros jóvenes, que son el futuro de Puerto Rico”, dijo por su parte Meléndez.

Riquelme, quien recientemente radicó la Resolución del Senado 772 la cual crea la Comisión Especial del Senado de Puerto Rico sobre Iniciativas para Mitigar el Descenso Demográfico en Puerto Rico, sostuvo que “estamos buscando alternativas reales y aplicables bajo la condición económica y demográfica actual. Queremos salvar la estructura que tenemos en estos momentos, pero no podemos cerrar los ojos a tomar acciones radicales para ello”.