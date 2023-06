El presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez reclamó hoy que una medida que aprobó ayer el Senado, que propone otorgar una licencia de conducir provisional a los inmigrantes que carecen de un estatus migratorio definido, ya es ley.

Rodríguez tronó contra el autor del Proyecto del Senado 1127, senador William Villafañe Ramos. Reconoció no obstante, que la propuesta, puede ser enmendada en la Cámara de Representantes.

“Yo soy el propulsor de la ley de conducir para la inmigrantes que se aprobó por unanimidad durante la administración del ex gobernador Alejandro García Padilla. A mí me sorprende que el senador Villafañe, a quien consideraba una persona seria haya dado a conocer eso como una primicia. Lo que él alega que es nuevo, no lo es y creo que el debió tener la deferencia de llamarme”, reclamó el líder dominicano en declaraciones a Primera Hora.

PUBLICIDAD

Dijo que los inmigrantes tienen acceso a una licencia de conducir “no solamente provisional, sino que es permanente, cuando la renuevan cada dos o cuatro años”.

“Van 14 mil, incluyendo todos los inmigrantes, en su mayoría dominicanos en Puerto Rico que ya han obtenido esas licencias y así me lo han dejado saber porque cuando detenían antes a un inmigrante, sobre todo dominicanos, por el discrimen racial le preguntaban por la residencia, no por la licencia y eran deportados si no tenían las licencias y nosotros hicimos que se le prohibiera eso a la Policía”, indicó Rodríguez.

“Deduzco que es para buscar el voto de los inmigrantes ya que no han hecho ni han aprobado nunca nada a favor de nosotros los inmigrantes, al contrario, en esta administración estamos siendo más discriminados que nunca. Están dejando morir dominicanos en el Centro Médico. No tienen nada y nunca han hecho nada por los inmigrantes en Puerto Rico”, sostuvo el líder de la comunidad dominicana.

“La administración penepé nunca ha hecho nada por nosotros y ahora quieren abrogarse un proyecto de ley que hemos presentado nosotros”, añadió. Dijo que en Puerto Rico “hay más de 150 mil dominicanos que votan” en las elecciones generales.

Rodríguez dijo que en la Cámara de Representantes “se le pueden hacer enmiendas favorables (a la medida) y atemperarlas con la realidad, pero “no plagiando un proyecto de ley que ya tiene un autor”.

Tras ser aprobada ayer en el Senado, la medida pasa al escrutinio de la Cámara de Representantes. La pieza legislativa busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para proveer el privilegio de la licencia de conducir provisional a los inmigrantes que poseen un número de seguro social, pero carecen de un estatus migratorio definido.

La pieza legislativa sostiene que los requisitos para obtener la licencia no se atemperan a la realidad legal de muchos inmigrantes. Actualmente, para otorgar la licencia provisional, se requiere que el inmigrante sin estatus migratorio regular no tenga, ni vaya a tener, un número de seguro social.

“Esto parte de la premisa equivocada de que un inmigrante con seguro social tiene estatus migratorio regular, por lo que este requisito deja desprovisto el privilegio de la licencia de conducir a aquellos que tienen seguro social, pero no tienen estatus migratorio”, expresó Villafañe Ramos en la pieza legislativa.