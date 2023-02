Los presidentes de las Cámaras Legislativas no han expresado sobre el Proyecto del Senado 1052 que busca crear una licencia de tres días con paga para personas menstruantes, mientras la Legislatura aparenta estar dividida entre conservadores y liberales en torno a la propuesta que ya es ley en países como España y Japón.

“Confieso que no le he leído. Sé lo que es por lo que he leído en los medios de comunicación, pero los alcances que tendría para un lado y para el otro, no los he podido evaluar”, dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“Eso tiene un impacto en el área laboral, hay que escucharlo. Eso tiene también un impacto en la mujer y hay que escuchar también las representaciones de la mujer”, sostuvo Dalmau Santiago.

PUBLICIDAD

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez tampoco ha leído la propuesta legislativa impulsada por los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkhol.

“No voy a expresarme hasta que no vea la medida”, indicó Hernández Montañez.

El pasado 14 de febrero el proyecto de ley comenzó a ser evaluado en vistas públicas en el Senado por la Comisión de Asuntos Laborales y Derechos Humanos. La medida tuvo el aval de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, pero fue objetada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. También, expresaron reparos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) al amparo de que la Junta de Supervisión Fiscal (JFS) no dará pasado la pieza legislativa.

La vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas y el senador novoprogresista reclamaron que las mujeres y personas menstruantes ya cuentan con días por enfermedad que pueden utilizar cuando se indispongan.

“No he leído el proyecto. Tengo que darle más pensamiento, pero sabemos que hay una licencia por enfermedad donde los empleados tienen esa potestad de utilizarla cuando se no se sienten en condiciones de ir a laborar. Hay mujeres que tienen ciertos padecimientos como endometriosis que son dolorosos, pero también sabemos que a nivel de empleo hay una licencia que cubre cuando la persona no se siente dispuesta para ir trabajar”, indicó González Huertas.

“Tengo muy claro que Mariallys González cree en la igualdad y la igualdad no debe significar superioridad para nadie”, agregó la senadora popular por el distrito de Ponce.

PUBLICIDAD

“No estoy de acuerdo con ese proyecto, voy a votarle en contra”, expresó de forma tajante el senador Matías. “Oyendo a mis otras compañeras cuando hablan del tema dicen que los días por enfermedad están para eso y a mí como senador nunca se me acercado ninguna de mis constituyentes para decirme, ‘mire senador, queremos una licencia adicional por cuestión menstrual’. Con[NBS1] los días de enfermedad están cubiertos y como sargento de la Policía las compañeras podían pedir sus días y no había problemas. Así que entiendo que esto es más que un proyecto que en realidad quiera ayudar a una necesidad que tienen las damas, es un proyecto para ellos ponerse y decir que están haciendo algo porque aquí no ha hecho nada Victoria Cuidadana”, expresó el senador penepé.

Pero, la senadora Rivera Lassén dijo que no le sorprende el revuelo que ha causado en algunos sectores la propuesta licencia menstrual.

“No me sorprende como ese mismo revuelo que se formó hace años con diferentes temas que lo que buscan es hacer normal lo que es normal, que el cuerpo de las mujeres hay que mirarlo en el escenario del trabajo reconociendo que son mujeres que entramos a la fuerza laboral y no reconocerlo es discrimen por razón de sexo”, indicó la senadora y abogada.

Sostuvo que aquellos que dicen que las mujeres que sufren de menstruaciones dolorosas o incapacitantes cuentan ya con una licencia de enfermedad, “no acaban de entender que el proyecto lo que está hablando es que estamos reconociendo lo que es normal, que es la menstruación”.

PUBLICIDAD

“No a todas las mujeres les da dolor de menstruación, pero cuando les dé, que se reconozca que es una de las situaciones, el tener que agotar otras licencias es discriminatorio porque todas esas licencias las tienen la gente que no menstrúa. Así que eso le quita tiempo a las mujeres menstruantes”, aseveró Rivera Lassén.

El senador independiente, José “Chaco” Vargas Vidot, único médico en esta Asamblea Legislativa, se manifestó a favor.

“El desconocimiento de que el período menstrual puede ser traumático y que puede estar combinando con ovarios poliquísticos, endometriosis, ect, excluye a las mujeres de esa condición que es patológica. No estoy diciendo que la menstruación sea una patología o una enfermedad, pero para muchísimas mujeres la posibilidad de que la menstruación sea difícil, traumática e incluso, llevarlas a una hospitalización en una sala de emergencia, es una realidad de siempre. Hacia eso deben moverse los países, a reconocer los derechos que están alineados con la fisiología, con la naturaleza de los seres humanos en general”, expuso el salubrista.

Sobre la oposición que ha desatado la medida en algunos legisladores, dijo que “la agenda contra la mujer es como el racismo, un asunto que parece soslayado, pero hay una agenda que tipifica casi como delito ser mujer y todo lo que implica ser mujer está adosado a una pérdida empresarial, a una molestia y como todos los cambios requieren una consideración igualmente traumática, para las personas que no están conscientes de lo que pasa en el vecindario internacional, porque estas leyes son aprobadas en España., en Japón, en medio mundo y se reconocen”.

Aconsejó a sus compañeros legisladores “que hablen con su propia naturaleza y no la nieguen, pues la menstruación implica procesos hormonales y procesos que son sumamente importantes para las mujeres”.