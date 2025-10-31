LUMA alerta a 10 municipios por posibles interrupciones de servicio
Se realizan trabajos de mejoras al sistema eléctrico.
Los residentes de Barceloneta, Barranquitas, Cayey, Canóvanas, Coamo, Corozal, Humacao, Orocovis, Ponce y San Lorenzo podrían experimentar periodos sin energía eléctrica durante este fin de semana, debido a que la empresa LUMA Energy realizará trabajos de mejoras en varios sectores de estos municipios.
“Las interrupciones programadas para son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes. Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, informó la empresa a cargo de la distribución y transmisión de energía.
A continuación los trabajos programadas desde hoy hasta el próximo domingo:
Viernes, 31 de octubre
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Canóvanas – barrio Palma Sola, Calle Garfield, barrio Palma Sola, carretera PR-9957, sector Peniel, barrio Cubuy, sector Marines, barrio Hato Puercos.
Barranquitas – barrio Palo Hincado, carretera PR-143 km 51.6 interior, sector Cuchilla.
San Lorenzo – barrio Cerro Gordo, carretera PR-916 km 3.5 par 4, carretera PR-916 km 5.8 interior, barrio Cerro Gordo, sector Campo Flores, barrio Cayaguax, sector Los Grillos, carretera PR-912 km 1.5 interior, carretera PR-916 km 1.1 interior, barrio Cerro Gordo, sector María Vallejo.
Nueva construcción
Barceloneta – urbanización Nueva, Extensión Dávila Freytes, Avenida Escobar, Oficina Municipio de Barceloneta, Oficina Policía Municipal de Barceloneta.
Requerido por el cliente
Corozal – Calles Bou, San Manuel, Marina, Francisco “Paca” Martínez, María Zenaida Suárez, Residencial Enrique Landrón, urbanización El Centro, urbanización Landrón Otero, Escuela Rafael Martínez Nadal, barrio Abras, Oficina Fondo del Seguro del Estado, Centro de Emergencias, Centro Gubernamental.
Coamo – Coamo Arriba, Pedro García.
Remoción de vegetación peligrosa
Ponce – Calles Aragón, Zaragoza, Ávila, Tamar, Castellana, San Judas, Valladolid, Avenida Fagot, Barcelona, Siervas de María, Gibraltar, Almudena, Castellana, Lisboa, Avenida Tito Castro en urbanización La Rambla y Extensión La Rambla.
Punto caliente
Cayey – Escuela Bayamoncito, Escuela Carmen D. Ortiz Ortiz (Sumidero), Parcelas Santa Clara, sector Camacho Rivera, sector Cantalicio Ramos, sector Capilla, sector Chu Ortíz, sector El Puente, sector Garay, sector Gildo Rivera, sector Jacaná, sector La Araña, sector La Loma, sector La Rampla, sector Las Corujas, sector Las Orquídeas, sector Las Torres, sector La Vega, sector Los Cotto, sector Los Velázquez, urbanización Hacienda Portal del Campo, urbanización Jardines de Santa Cecilia, sector La Pajilla, sector La Sierra.
Sábado, 1 de noviembre
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Orocovis – carretera PR-157 km 2.1 interior, barrio Cacao.
San Lorenzo – barrio Cerro Gordo, sector Tesoro Escondido, sector Los Alverios, barrio Cerro Gordo, carretera PR-183 ramal PR-916 km 4.9 interior.
Barranquitas – barrio Barrancas, barrio Cañabón, sector La Torre, carretera PR-770 km 1.3 interior, barrio Palo Hincado, Camino Parcelas Palo Hincado.
Punto caliente
Humacao – Parcelas Aniceto Cruz, Parcelas Buena Vista, Parcelas Martínez, Parcelas Pepita López, sector La Perla, sector Los Acosta, sector Los Díaz, sector Sabana, urbanización Arboleda, urbanización Mar y Palmas, urbanización Quintas del Candelero, urbanización Vista Mar, Comunidad Australia, Condominio Chalets de Las Palmas, Escuela Superior Rosa María Rosario de León, sector Casco Urbano, urbanización Extensión Patagonia, urbanización Los Pinos, urbanización Los Pinos Row Houses, urbanización Villa Patagonia.
Domingo, 2 de noviembre
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Cayey – Barriada Carrasquillo, urbanización Villa Verde, Residencial Luis Muñoz Morales, urbanización Mínima, Residencial Benigno Fernández, Calle Mendoza, Carrión Maduro, Avenida Fernández García, Barriada Carrasquillo, urbanización Villa Verde, Avenida Fernández García interior.
San Lorenzo – barrio Cerro Gordo, carretera PR-916 km 4.5 interior, Calle Jefferson, sector Hoyo Hondo, barrio Cerro Gordo, carretera Pr-916 km 3.4 interior, sector Los Almeda, Camino Coss, Camino Los Alverios, Camino Josefa Domínguez y sector Tesoro Escondido.
Barranquitas – barrio Helechal, sector Alemania.