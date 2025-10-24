( Jorge A. Ramírez Portela )

La empresa LUMA Energy anunció trabajos de mejoras para unos 12 municipios durante el fin de semana, lo que podría provocar que los sectores impactados tengan periodos sin energía eléctrica.

“Las interrupciones programadas para son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”, se indicó.

Los pueblos afectados son Barranquitas, Canóvanas, Ponce, Aibonito, Utuado, Aguada, San Juan, Humacao, Manatí, Corozal, Orocovis y Vega Baja.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, se informó en comunicado de prensa

A continuación los trabajos a realizarse:

Viernes, 24 de octubre:

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas - Barrio Barrancas, carretera PR-772, barrio Barrancas, sector La Pacheca, calle Pepe Flores, camino Los Vázquez, camino Parcelas Viejas, Las Villas, calle Los Alicea, barrio Cañabón, sector La Pacheca y calle Monte Cuba, barrio Sabana, carretera 569, sectores Los Padilla, La Escuelita, Los Meléndez y La Vega, barrio Pueblo, carretera PR-152, calle Las Palmas, Reparto San Antonio, residencial San Antonio, barriada La Vega, sector La Haciendita, calle La Haciendita, calle Camán Gerena, barrio Palo Hincado, sector Piñonas, avenida José Zayas Green, El Desvío.

Canóvanas - Barrio Cambalache, sector Loma del Viento, barrio Campo Rico, sector El Mango, Palma Sola, sector El Hoyo.

Removido de vegetación peligrosa

Ponce - Calle La Fuente 3052-3076; calle Las Carrozas 292-302; calle I.

Aibonito - Avenida San José 254; calle Adolfo Rivera; calle Julio Rosario; calle Salvador Torres 60-50; carretera PR-14; calle Domingo Colón 62-2.

Requerido por el cliente

Utuado - Salto Arriba, entrada del sector Guaónico, carretera PR-123, sub-8169 UPR Utuado.

Nueva construcción

Aguada - Barrio Guayabo, sector Moret, barrio Cruces, sector Goyco, sector Crespo, barrio Guayabo, sector Moret, barrio Cruces, sector Goyco, sector Crespo.

Sábado, 25 de octubre:

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Barranquitas - Barrio Palo Hincado, sector El Puente, urbanización Torrecilla, barrio Sabana, carretera PR-569, kilómetro 3.6 interior, sector Los Padilla.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Ponce - Urbanización Lirios del Sur, calle Azabache, sector La Molina, barrio Montes Llanos, carretera PR-503, kilómetro 12.6, Tibes, parcelas La Yuca, calle G.

Restauración y modernización de subestaciones

San Juan - Condominio Los Cedros, urbanización El Cerezal, urbanización El Paraíso, urbanización Reparto de Diego, complejo Colegio San Ignacio, iglesia Parroquia San Ignacio de Loyola, sectores Dulce, El Hoyo y Julito, urbanización Alto Apolo, urbanización Bucaré, urbanización Hillside, urbanización Santa María, urbanización San Francisco, urbanización San Ignacio, urbanización Santa María.

Humacao - Cementerio Verde Mar, comunidad Junquito, escuela José Toro Ríos, industria Bristol Myers Squibb, parcelas Bajandas, sectores Alturas de Junquito y Parcelas El Batey, urbanizaciones Alturas de Busó, Alturas del Este, Ciudad Cristiana, El Retiro, Extensión Busó, Extensión Verde Mar, Jardines Diversilandia, La Estancia, Verde Mar, Villa Humacao, Villa Palmira, Villa Palmira Town House, parcelas La Ola, Nuevas Punta Santiago y Viejas Punta Santiago, urbanización Tropical Beach.

Domingo, 26 de octubre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Manatí - Barrio Cantera, carretera PR-2.

Corozal - Barrio Palmarito, carretera PR-800, kilómetro 3.0 interior, sector Radio Oro.

Orocovis - Barrio Sabana, sector La Vega, sector Meléndez.

Vega Baja - Urbanización Residencial Guarico, Extensión El Guarico, urbanización Ciara del Sol, Prymed, Oficina de Operaciones de Vega Baja, El Criollo, restaurante El Fogón, iglesia Fuente de Agua Viva, comercial Tortuguero, barrio Algarrobo, carretera PR-2, del kilómetro 41.6 hasta el kilómetro 38.6.

Barranquitas - Barrio Palo Hincado, sector Puente Roto.