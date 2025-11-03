Algunos municipios del sur de Puerto Rico podrían enfrentar apagones durante el resto de noviembre debido a labores de mantenimiento en la Unidad 1 de la planta generadora EcoEléctrica.

Así lo confirmó el gerente general de la empresa, Carlos Reyes Berríos, quien explicó que, como parte de las labores de mantenimiento, la capacidad de generación eléctrica de la planta se redujo en un 50 %. Esta medida cuenta con la autorización de LUMA Energy, responsable del sistema de transmisión y distribución eléctrica en la isla.

“Estas labores de mantenimiento son esenciales para garantizar la confiabilidad, eficiencia y seguridad de nuestras operaciones”, agregó Berríos en declaraciones confirmadas a la emisora radial NotiUno 630.

Las tareas de mantenimiento, junto con los apagones asociados, comenzaron el primero de noviembre y se extenderán durante aproximadamente 30 días.