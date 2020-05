La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció hoy que la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) contará con una nueva herramienta que permitirá mostrar los mapas oficiales de los suelos de Puerto Rico de manera digital.

“Luego de un minucioso análisis del informe que me fuera entregado por el director ejecutivo del Comité Asesor Multisectorial de la Junta de Planificación, he determinado acoger las recomendaciones que allí se esbozan. Las mismas consisten en que no se firmen los Mapas de Calificación propuestos hasta tanto no se enmendara el Tomo VI del Reglamento Conjunto, y se diseñara un proceso más participativo y cónsono con los municipios, relacionados a sus planes de ordenación territorial, particularmente aquellos que cuentan con uno o que están en proceso de crearlo, y poseen un Convenio de Transferencia de Jerarquía necesario bajo la Ley de Municipios Autónomos. Lo anterior a fin de que la Junta de Planificación pueda actuar de conformidad y lograr los cambios necesarios para contar con un instrumento digital que muestre los mapas oficiales de los suelos de Puerto Rico", dijo la primera mandataria en declaraciones escritas.

"Una vez se lleven a cabos los cambios necesarios, haya participación y se lleven a cabo los procesos de rigor, los mapas oficiales estarán disponibles al público general a través del Sistema de Información Geográfica de la Junta de Planificación”, agregó.

Vázquez Garced hizo referencia a que, en atención a los reclamos de algunos sectores, el pasado 4 de octubre de 2019 promulgó la Orden Ejecutiva 2019-052 que creó el “Comité Asesor Multisectorial de la Junta de Planificación” para brindar apoyo técnico y recomendaciones sobre la aprobación y firma de los Mapas de Calificación Propuestos, cuyas vistas públicas se celebraron durante el mes de julio de 2019.

Mencionó que, tras analizar las diferentes posturas, la Junta de Planificación se dio a la tarea de evaluar el Tomo VI del Reglamento Conjunto de 2019 sobre los Distritos de Calificación, a fin de procurar algunas enmiendas necesarias para atender los reclamos de los distintos sectores. Esos cambios también formarán parte del proceso de enmiendas y/o un nuevo Reglamento Conjunto que está por iniciarse el próximo mes.

Dicho comité contó con la representación de un arquitecto licenciado, una ingeniera licenciada, varios planificadores con especialidad en urbanismo, ambiental y desarrollo. Además, contó con un representante de la Junta de Planificación, la Asociación de Contratistas de Puerto Rico, la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes, según se informó.

Los trabajos del comité iniciaron el 29 de octubre de 2019 y culminaron en el mes de febrero de 2020, periodo en que se revisaron las acciones realizadas para la presentación de los Mapas de Calificación propuestos, cónsonos con la promulgación del Reglamento Conjunto 2019.

Además, varias organizaciones que así lo solicitaron, fueron invitadas para presentar sus ponencias ante los miembros del Comité, entre ellas: la Asociación de Constructores de Puerto Rico; la Asociación de Agricultores de Puerto Rico; el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico; el Departamento de Agricultura; y Para La Naturaleza.

“La actitud de apertura al diálogo genuino y significativo que mostraron los integrantes del Comité, quienes analizaron los diferentes puntos de vista con tolerancia y respeto, es muestra de que se puede trabajar en equipo para lograr entendidos que resulten en beneficio del pueblo puertorriqueño. Agradezco a todos los profesionales que dieron de su tiempo de manera voluntaria para asistir a las extensas reuniones que celebró el Comité, así como leer la documentación y hacer recomendaciones puntuales para lograr mejores instrumentos de planificación para Puerto Rico”, sostuvo la gobernadora.