Aunque con el COVID-19 cualquier cosa pudiera ocurrir, incluyendo la posibilidad de que alguna variante ponga en riesgo la estabilidad que se ha logrado en términos de positividad, hospitalizaciones y muertes relacionadas al virus, a juicio del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, la única forma de ganarle terreno al SARS-Cov-2 es manteniendo durante las próximas cuatro semanas las restricciones que el gobierno ha impuesto a través de órdenes ejecutivas.

Al mismo tiempo, enfatizó en lo imperante que es tener un Sistema de Vigilancia Genómica para estar pendiente, por ejemplo, a la llegada a la isla de alguna nueva variante del virus o un sublinaje de las variaciones ya conocidas, entre estas la AY.4.2. Este es un sublinaje de la variante Delga que fue identificada en el verano en Inglaterra y que mantiene en ojo vizor a la comunidad científica.

PUBLICIDAD

“Ese sublinaje no ha sido identificado en Puerto Rico”, acotó a Primera Hora el funcionario.

Según publicó El Nuevo Día, el portal epidemiológico outbreak.info reportó que hasta el 25 de octubre se habían detectado 23,407 secuencias de este sublinaje desde su identificación. El rotativo agregó que a nivel mundial fue detectado por primera vez el 15 de abril, mientras que en Estados Unidos se identificó el primer caso el pasado 20 de julio. A la fecha este sublinaje se ha detectado en 42 países y 33 estados.

“Hasta ahora ese sublinaje está catalogado por los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) como uno de observación. Ya sabemos que una variante es de interés cuando hay cantidades significativas de casos y sabemos que esa transmisión comunitaria puede afectarnos. Eso no ha ocurrido. Pero siempre hay que mirar esto de manera seria porque cuando hablamos de la variante de Inglaterra (Alfa) lo cierto es que fue porque tuvimos un caso (el primero detectado en la isla) de una persona que vino de Inglaterra. No podemos perder de perspectiva que estamos en un mundo globalizado donde tenemos entrada y salida de diferentes personas del mundo entero”, expresó.

Recalcó que lo importante es que en la isla se mantengan realizando secuenciación genómica de muestras representativas de la población y vincular esos datos con las investigaciones epidemiológicas que se realizan. El análisis rutinario de las muestras -que se realizan a través de siete laboratorios, incluyendo CDC Dengue Branch, la Ponce Health Sciences University y los CDC en Atlanta- pretende monitorear cómo el SARS-CoV-2 cambia con el tiempo e identificar y caracterizar variantes. El propósito también es ver cómo esas variantes identificadas influyen en la severidad de los casos de COVID-19 y en la eficacia de las vacunas y los tratamientos actuales.

PUBLICIDAD

Entre diciembre de 2020 a septiembre de 2021 se identificaron 2,525 casos portadores de variantes de preocupacion o bajo monitoreo del SARS-CoV-2. De estos se completó la información epidemiológica de 1,938. El mayor número de casos se le adjudican a la variante Delta (1,215), seguido por las variantes Alfa (895) e Iota (280).

¿Tendremos unas Navidades relativamente normales o estamos bajo la amenaza de que llegue alguna otra variante o sublinaje?

“Ahora mismo yo no me atrevo predecir. Hay que continuar con los cuidados y mantener el mismo comportamiento por, al menos, cuatro semanas adicionales para garantizar unas navidades más o menos normal y entonces observar si se puede hablar de quitar algunas restricciones como la mascarilla. Obviamente, cuando digo quitar mascarillas me refiero a los lugares abiertos porque en los cerrados esto debe continuar, al igual que las exigencias de 100% vacunación en eventos y actividades deportivas, entre otras”, puntualizó Mellado.

Enfatizó en que si Puerto Rico se mantiene con menos de un 3% de positividad -actualmente está en un 1.8%- con hospitalizaciones por debajo de 100 y se logra una disminución radical de muertes, hay cabida para hablar “más o menos de normalidad”. “Si surgen fiestas por todos lados y tenemos varios brotes, habrá que observar porque si esos contagios traen variantes, habrá que tomar decisiones”, expresó Mellado.

“Ahora mismo hay estabilidad. Tenemos un sistema de vigilancia excelente en los aeropuertos. Tenemos un sistema de rastreo en los 78 municipios y estamos con una vigilancia genómica constante. Todos estos factores, junto a que la gente entienda la importancia de vacunarse, van a ser claves para lograr tener unas Navidades más tranquilas. Lo importante, y repito, es que los que no se han vacunado, lo hagan, y que los niños de entre 5 a 11 años participen del proceso que empieza pronto. Si todos cooperamos y llegamos a la meta de que un 85% de la población esté vacunada, y con esto no estoy hablando de inmunidad de rebaño, sino de una meta razonable para lograr que disminuya la mortalidad”, puntualizó el titular de Salud al recordar que siete de cada 10 personas fallecidas por COVID-19 en Puerto Rico no estaba vacunada.