En unos días, el Parque Lineal Adolfo Dones y el Complejo Polideportivo Rebekah Colberg en San Juan, cuyas instalaciones fueron severamente afectadas tras el huracán María (2017), comenzarán su proceso de rehabilitación.

Las obras, que beneficiarán a residentes, atletas, estudiantes y familias de la capital, cuentan con una inversión total que supera los $13 millones, anunció el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.

Se detalló que el 84% de ese presupuesto proviene de fondos ordinarios del Municipio. Los trabajos iniciarán en diciembre de 2025.

“Estamos ejecutando proyectos que transforman la calidad de vida de nuestras comunidades. Estas obras son parte de un plan claro de inversión municipal que prioriza lo esencial; reconstruir, modernizar y devolverles valor real a los espacios de nuestra ciudad”, expresó Romero Lugo.

PUBLICIDAD

El alcalde Miguel Romero hizo los anuncios. ( Suministrada )

Las labores

El Parque Lineal Adolfo Dones contará con una reconstrucción completa con una inversión de $5,996,000.00, de los cuales $4,866,808.11 son fondos municipales.

Las mejoras incluyen trabajos en los accesos desde el Ramal 8 y la Avenida Simón Madera, una nueva plazoleta de entrada, aceras y senderos accesibles, estacionamiento rehabilitado, iluminación renovada y mobiliario urbano actualizado. También se instalará un sistema moderno de cámaras de seguridad y se trabajará un proyecto de jardinería que fortalecerá la vegetación del parque.

La rehabilitación abarca la torre de observación, el área de juegos para niños y niñas y mejoras en las estructuras de concesionarios y en el edificio principal, donde se renovará el techo, el sistema eléctrico, las luminarias y se añadirá un nuevo cuarto de seguridad.

“Nuestro compromiso es devolverles a los sanjuaneros espacios seguros, accesibles y modernos. Cada proyecto de reconstrucción es una promesa cumplida y una oportunidad para crear entornos que fomenten la convivencia y la recreación”, indicó Romero Lugo.

Estas mejoras incluyen, además, la modernización de baños, la colocación de nuevas puertas y ventanas, la reparación de bancos en hormigón, una fuente de agua nueva y trabajos en pintura exterior e interior. El diseño garantiza accesibilidad, mejor movilidad y mayor seguridad para los visitantes del parque.

“Con este proyecto trabajamos cada detalle para garantizar que estas instalaciones estén preparadas para las generaciones que vienen. No se trata solo de reconstruir después del huracán, sino de construir mejor y con visión de futuro”, añadió el alcalde de la ciudad capital.

PUBLICIDAD

Las mejoras al Complejo Polideportivo Rebekah Colberg representan una inversión de $7,856,398.60, de los cuales $6,759,930.90 provienen directamente de fondos municipales, indicó el alcalde.

Estas obras beneficiarán a los 273 estudiantes de la Escuela del Deporte, incluyendo 65 atletas de atletismo. El proyecto incluye una nueva plazoleta de entrada con pórtico, accesos y rampas reconstruidas, iluminación renovada, un sistema actualizado de seguridad y trabajos en el sistema de protección contra incendios. Además, el gimnasio exterior será reubicado para mayor accesibilidad.

El estacionamiento será completamente rehabilitado y la pista atlética recibirá una superficie nueva, luminarias actualizadas, grama en el área central, verjas renovadas y mejoras en el manejo de escorrentías. Las gradas serán modernizadas, incluyendo nuevas áreas accesibles, un elevador, reparación de acero y una malla para control de aves. Los baños serán rediseñados para cumplir con accesibilidad e incluirán nuevos equipos y terminaciones.