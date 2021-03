La delegación novoprogresista en la Cámara acusó hoy a la mayoría popular de arrastrar los pies con la evaluación de los nombramientos del gobernador Pedro Pierluisi y de tener un pobre desempeño al haber aprobado hasta el momento sólo siete proyectos de ley.

“Es un vacío de liderato. Es una pena que en el momento histórico que estamos atravesando, la legislatura popular en la Cámara haya sido incapaz de siquiera someter ni un solo proyecto para la firma del Gobernador”, dijo el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló en conferencia de prensa en el Capitolio, en unión a los representantes Juan Oscar Morales y Víctor Parés.

“El problema que tienen es que no hay política pública establecida, no hay un plan de trabajo establecido para atender los temas importantes “, sostuvo Rodríguez Aguiló, quien en la pasada Asamblea Legislativa presidió la Comisión de Reglas y Calendario. Agregó que hasta la fecha, la Cámara no ha enviado ninguna medida para la firma del Ejecutivo y cuestionó que sólo estén sesionando una vez por semana.

Rodríguez Aguiló eclamó que el pasado cuatrienio (2017-2020), para el mismo periodo, el PNP ya había aprobado 22 proyectos en la Cámara en temas sociales, de gobierno, economía y seguridad. De igual modo, el cuatrienio en el cual Jaime Perelló fue presidente, se aprobaron 21 proyectos, mientras que cuando Jeniffer González llevó las riendas de ese cuerpo legislativo, se aprobaron 34.

“El 2 de enero al 10 de marzo de 2017, la Cámara había aprobado 29 proyectos, mientras que este año 2021, solo ha aprobado 3, entre los cuales se destaca el PC 120 conocido como “Retiro Digno”, que es de la delegación del PNP”, dijo el representante Parés.

“Uno de los temas vitales para Puerto Rico es el de desarrollo económico y a esta fecha no se ha aprobado ninguno”, sostuvo.

“Lastimosamente se les va el tiempo en atender situaciones estériles que en nada abonan a considerar los mejores intereses del Pueblo. Es tiempo de que nuestros representados vean resultados”, indicó por su parte, Morales.

Riposta Tatito Hernández

“Es calidad versus cantidad, esa es la diferencia”, reaccionó el Presidente de la Cámara de Representantes y reclamó que la comparación sea al 22 de abril al cumplirse los primeros 100 días del gobierno “compartido”.

“Nosotros no descargamos medidas, ellos sí las descargaban, no se debatían se atendían a la trágala. Otro contraste dramático, los cabilderos. Ellos no divulgaban información, nosotros aprobamos una orden administrativa donde el cabildero tiene que estar en el récord, a quién representa y cuáles son los intereses que tiene en la Cámara”, dijo para agregar que en la pasada administración hubo una controversia con el hoy gobernador Pierluisi “porque era cabildero y él decía que era abogado”.

“Ellos impusieron el requerimiento que hoy estamos quitando de cobrarle a la gente por información”, sostuvo en referencia a la solicitud de documentos públicos. Agregó que ahora, los documentos “ni siquiera se tienen que solicitar, hay un link directamente” en la página de la Cámara.

“Ellos prohibieron a las minorías debatir. En cada una de las medidas que nosotros hemos atendido ellos han tenido su espacio. Ellos miden esto por contrastes, nosotros los medimos por participación, por inclusión y por rendición de cuentas”, indicó.

Dijo que el liderato legislativo mantiene “un diálogo” con Pierlusi y alegó que a los cinco proyectos que envió a la Legislatura el Ejecutivo “se le está dando curso”.

También reclamó que “ahora las medidas se discuten en un mark up antes de llegar al hemiciclo.

“Un contraste dramático es que ya no hay oscurantismo en el proceso... Ellos aprobaron legislación sin reglamento para quitarle beneficios a los trabajsores del sector público y del sector privado. Nosotros aprobamos lo del sistema de Retiro, ellos no lo aprobaron. Estamos en proceso de aprobar enmiendas o la derogación de la Reforma Laboral y estamos en proceso de atender ajustes al mínimo federal. Todo eso está corriendo”, reclamó. Añadió que también tienen bajo análisis el contrato suscrito el año pasado entre la Autoridad de Energía y Luma Energy.

Al ser preguntado por los alegatos de la delegación novoprogresista de que no hay legislación nueva de envergadura sino medidas para derogar o investigar legislación pasada, Hernández dijo que “la mayoría de las medidas son para derogar la política pública insensible, atropelladora y abusadora de la pasada administración”.

“En los cien días vamos a ver qué ellos aprobaron quitándole beneficios a la gente de Puerto Rico y qué nosotros vamos a aprobar. Nosotros estamos cumpliendo el mandato de los electores que nos pidieron exactamente que derogáramos esa política pública y lo estamos atendiendo con premura”, sostuvo el líder cameral.