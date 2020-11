El Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín Rivera, denunció hoy que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) miente al certificar que se contabilizaron la totalidad de los votos y adjudicar candidaturas.

Valentín Rivera explicó que, según es costumbre en el organismo gubernamental, cuando faltan votos por contar, la CEE reporta los colegios en cero y luego los cuenta en el escrutinio general.

“Los resultados que está certificando la Comisión Estatal de Elecciones simplemente son falsos. No es cierto que se han contado ni cerrado el cien por ciento de los colegios. En la CEE hay una mala costumbre de cerrar los colegios como si no hubiese votos en ellos y luego contabilizarlos durante el escrutinio general. El hecho de que esa sea la práctica históricamente no quiere decir que sea una buena. Este tipo de acción lacera gravemente la legitimidad y transparencia del proceso electoral de Puerto Rico”, señaló Valentín Rivera en declaraciones escritas.

El funcionario del MVC además planteó que en el caso de la contienda por la alcaldía de San Juan y la del precinto 3, donde Eva Prados batalla por el escaño en la Cámara de Representantes, aún faltan miles de votos por contar.

“Aquí estamos hablando de que faltan 4,000 votos añadidos a mano y faltan varios colegios de votación por contar en los que podría haber miles y miles de votos incluyendo, entre ellos, muchos de los que rechazaron las máquinas el día de las elecciones” puntualizó Valentín Rivera.

El comisionado electoral dijo además que, si bien estas prácticas pueden haber sido parte del uso y costumbre en la CEE, ahora que el MVC está dentro del organismo, no lo permitirán.

“Sin duda alguna, las acciones de la CEE son parte del uso y costumbre allí. Pero el MVC no estaba antes en este organismo. Ahora que estamos no lo vamos a permitir. Es por eso por lo que me negué a legitimar con mi firma la certificación de resultados preliminares”, acotó el funcionario.