Mujeres remando en kayaks y otras, montadas en tablas de playa (moribuguis), se destacaron ayer sábado y hoy, domingo, en las protestas en el mar, en Culebra y Vieques, en reclamo de un servicio “digno” de transportación marítima hacia las islas municipio.

Desde los instrumentos deportivos, las -viequenses, culebrenses y algunas de la Isla Grande- se las ingeniaron para unirse a pescadores y a otros líderes comunitarios de las islas municipio, para dramatizar el viejo problema con el deficiente servicio de lanchas que afecta su calidad de vida.

Estaban listas desde las 4:00 de la madrugada y las 5:00 en punto, todavía oscuro se tiraron al mar, en el área de los muelles Rompeolas, en la Bahía Mosquito, en Vieques y en Isabel Segunda, en el barrio Esperanza.

“En Rompeolas pararon el muelle mujeres”, dijo la maestra y líder viequense Hilcia Guadalupe Encarnación.

“Hoy, igual que ayer, muchas mujeres kayaqueras y en moribuguis llegamos hasta frente a las embarcaciones. Nos mantuvimos un largo rato remando alrededor del muelle. El objetivo era detener las embarcaciones”, relató por su parte, Ana Elisa Pérez Quintero, quien kayaqueó por varias horas junto con Adelmarí Lassus de Jesús.

Pérez Quintero dijo que en el muelle Rompeolas se mantuvieron en el agua hasta las 8:30 de la mañana hasta que lograron que la embarcación Cayo Blanco, que venía con pasajeros desde Ceiba, no lograra atracar en el puerto. Aunque dijo que no era una distancia larga, además de remar, enfrentaron un mar picado con aguaceros.

“FURA nos daba vueltas con dos botes inmensos más fuertes que nuestros kayaks con la idea de intimidarnos, pero no desistimos. No pudimos dormir, pero estábamos alertas. Ayer sábado fue un día largo, se logró movilizar a los pescadores para que recogieran a la gente en Ceiba y ya a las 4:00 de la madrugada estábamos organizándonos. A las 5:00 de la mañana, tiramos los kayaks”, narró Pérez Quintero, quien es natural de “la Isla Grande” y hace seis años reside en Vieques.

“Nuestro reclamo es de todo, de poder tener un servicio de transporte digno porque uno no puede hacer planes para citas médicas, para compras, estudios ni reuniones. Nos cambian los horarios y uno no puede llegar a tiempo”, sostuvo la agricultora que lidera un proyecto agrícola en el barrio Luján y es co portavoz de la organización Colmena Cimarrona.

“Mi familia es de La Esperanza y fue militante en la lucha contra la Marina. En ese momento yo tenía 7 a ocho años y fue una escuela para mí el ver a tan corta edad cómo hacían desobediencia civil. Por eso, para mí tirarme al mar a parar a Cayo Blanco fue algo que había visto antes, mientras era una niña”, expresó por su parte, Lassus de Jesús,.

“Ahora, a mis 27 años me toca a mí luchar y defender un pueblo, como aquellos que lucharon contra la Marina de Estados Unidos. Ahora es peor, porque nos toca luchar contra el gobierno de Puerto Rico, contra unos políticos que no son amigos del pueblo, que no representan al pueblo”, expresó la joven. “Nuestro reclamo es el del pueblo, por una transportación digna”, agregó la joven maestra de historia.

Dijo que el nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) “es un desconocido” para viequenses y culebrenses. “Nadie sabe quién es y eso nos señales de que no hay ningún cambio. Así que tenemos que seguir luchando y no vamos a parar”, sostuvo para agregar que aprendió a kayaquear en su familia. “Uno es isleño, eso lo llevamos en la sangre. No hay que aprender”, dijo.

El reconocido líder viequense, Ismael Guadalupe aseguró que la mujer siempre ha tenido una participación destacada en las luchas de la Isla Nena.

Dijo que en su familia, once mujeres han sido militantes y activistas en distintas épocas. “Mi tía Luisa Guadalupe murió en la batalla y no había quien la detuviera. Hay una foto histórica de ella dándole con un bastón a un guardia en el portón de entrada de la antigua base”, relató.

“Mi esposa Norma Torres Sanes, organizó la única brigada de mujeres que penetró al área de tiro de la Marina y lo hicieron por una ruta corta, pero de difícil acceso”, indicó Guadalupe, quien es legislador municipal por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Vieques.

Guadalupe destacó también la trayectoria de la profesora Nilda Medina, otra viequense que lideró los campamentos de desobediencia civil en la lucha del pueblo por sacar a la Marina, a principios de 2000.

Mencionó además, que la organización Vieques en Rescate, encargada de darle continuidad a los reclamos de las personas aquejadas de cáncer, es liderada por una mujer.

“Nuestras mujeres han sido valientes, atrevidas, retando siempre a los enemigos”, sostuvo Guadalupe, un maestro retirado.