En la duodécima Vista de Transición del Municipio de San Juan, trascendió que la administración saliente no optó por el pago de deudas apremiantes como lo es el retiro de los pensionados de San Juan. En cambio, se utilizó el exceso recibido en fondos de Contribución Adicional Especial (CAE) para el pago de deudas a bancos privados.

Las deudas pagadas con los fondos CAE, podían refinanciarse hasta el año 2038. El Municipio había presupuestado $56 millones para el pago del Pay As You Go, pero al momento no cuenta con una reserva para emitir el pago.

“Esto es una gran falla administrativa. Lo más prudente debía ser proteger los servicios que ofrece el Municipio y asegurar el pago a los pensionados. En cambio, el Municipio utilizó $93 millones para pagarle a los bancos. Se trata de prioridades y buena administración de recursos, cosa que definitivamente no ha estado presente en la administración saliente”, manifestó el presidente del Comité Saliente, el ex contralor y CPA, Manuel Díaz Saldaña.

El presidente añadió que “estamos en un año que debido a la pandemia, existe una gran incógnita para establecer los recaudos. Esto es razón suficiente para no soltar ni un solo centavo para el pago de deudas. Es cuestión de lógica y hacer buen uso de los fondos existentes”.

Se dijo además que el Municipio carece de un Plan Fiscal y de acuerdo al estimado de ingresos – que no tiene análisis económico – los ingresos municipales se encuentran muy por debajo a lo estimado. Además, para el año fiscal corriente, el Municipio no cuenta con reserva presupuestaria.

Trascendió que el Municipio de San Juan tiene que pagar alrededor de $1.2 millones por concepto de liquidaciones a empleados de confianza. Este monto no incluye el pago de liquidaciones de la alcaldesa ni a 20 empleados de la Legislatura Municipal.