“La única vez que yo creo que yo convoqué una extraordinaria no rindió resultado alguno y yo no estoy para estar perdiendo el tiempo”.

Con esta afirmación, el gobernador Pedro Pierluisi descartó este jueves citar a una sesión extraordinaria en el próximo mes de junio para atender proyectos que se hayan quedado pendientes en la Legislatura, en el especial la Reforma Contributiva.

Los planes del ejecutivo, en cambio, son utilizar este mes y medio en el que los legisladores no estarán en sesión para asesorarse sobre los cursos de acción que tomaría sobre medidas que ha propuesto y no han tenido éxito en la Legislatura.

A modo de ejemplo, detalló que buscará asesoramiento del secretario de Hacienda, Francisco Parés, y su equipo para delinear qué se hará con la medida de los cambios contributivos que impulsa, la cual se colgó en el Senado tras la introducción de múltiples enmiendas durante la evaluación que hiciera la Comisión senatorial de Hacienda.

“Mi deseo sería presentar un nuevo proyecto de alivio contributivo, porque se habla de Reforma Contributiva, pero el proyecto que yo presenté es un proyecto de alivio contributivo y de simplificación del sistema tributario. Como he visto que le hicieron enmiendas al proyecto que yo presenté o en la alternativa presentaron otras iniciativas, le pedí a Hacienda, que es la agencia que tiene el peritaje, que me asesoren y me recomienden. Es posible que yo, entonces, le haga enmiendas al proyecto que presenté en esta sesión que está culminando, para atender algunas de las iniciativas que surgieron en la Legislatura. Entonces, obviamente, la próxima sesión ordinaria comienza a mediados de agosto, más o menos el 15 de agosto, así que este periodo de tiempo lo podemos utilizar para atender el asunto y nuevamente presentarle un nuevo proyecto de alivio contributivo a la Asamblea previo al comienzo de la próxima sesión”, precisó Pierluisi, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.