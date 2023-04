El designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo dijo hoy que le tomó por sorpresa el informe de la Comisión de Nombramientos del Senado que no recomienda su confirmación al cargo.

Torres Montalvo rechazó las alegaciones del informe suscrito por el presidente de la Comisión de Nombramientos y también presidente del Senado, Luis Dalmau Santiago que cuestiona su desempeño en la agencia, tras ser nombrado al cargo por el gobernador Pedro Pierluisi en noviembre de 2022, mientras la Asamblea Legislativa estaba en receso.

La Comisión de Nombramientos rindió este jueves un informe negativo a Torres Montalvo, cuyo nombramiento no se ha evaluado en vistas públicas.

“La realidad es que el desempeño mío en el DACO es contrario a todas las aseveraciones que se hacen ahí de favorecer al sector comercial. Nosotros hemos dado la lucha a favor del consumidor desde el primer día. Uno siempre gana enemigos por la naturaleza en esta posición. Hemos impuesto alrededor de $125 mil en multas a los comercios, nos metimos de lleno en la controversia de las tablillas y marbetes que presentó mucha oposición de parte de la industria automotriz. Siempre he dado la milla extra en defender a los consumidores y lo que siempre he pedido es que se me trate una manera justa, en un proceso transparente y que se me conceda una vista pública”, indicó el abogado.

Dijo que visitó a 25 de los 27 senadores y que no logró reunirse con el senador popular Rubén Soto, por un asunto de salud y con la senadora popular, Rosamar Trujillo. “Contesté todas las interrogantes de los senadores y si queda algún asunto pendiente estoy dispuesto a discutirlo con ellos, de frente en una vista pública para que me evalúen por mi hija de servicio y mi desempeño en el DACO”, sostuvo.

Indicó que “hace unos meses atrás” se reunió con el Presidente del Senado. “Discutimos un sinnúmero de asuntos, y el caso que llevé en contra de exgobernador Alejandro García Padilla (en 2016) por el nombramiento de la jueza presidenta Maite Oronoz, que fue materia de discusión en el propio informe de la Comisión y otros asuntos de legislación política pública. Fue una reunión bastante amigable y en buenos términos, por eso digo que me tomó por sorpresa el informe”, dijo Torres Montalvo.

Dijo que se mantendrá en la silla del DACO hasta tanto, no haya una votación final sobre su nombramiento o una determinación del Ejecutivo de retirar la nominación.

Insistió en que el pleito en el que impugnaba la designación del entonces gobernador García Padilla de Oronoz como jueza presidenta del Tribunal Supremo se trató de una controversia de materia constitucional, aunque el Tribunal Supremo resolvió que se trataba de un asunto político. “Era si el Gobernador tenía la facultad de nombrar a un juez presidente o nombrar a un juez asociado y luego sus pares en el Supremo lo escogieran como presidente. Por tradición en Puerto Rico los gobernadores siempre nombraban al juez presidente, pero esta era la primera vez en la historia que teníamos en el Supremo una mayoría distinta al gobierno de turno. Nos unimos un grupo de abogados y no resultamos favorecidos”, dijo al reconocer que en su decisión el alto foro judicial resolvió que se estaba debatiendo un asunto político en los foros judiciales.

En torno a las alegaciones de que algunas de sus decisiones tienen motivaciones político partidistas reclamó que su manera de operar es de puertas abiertas. “No sé que sustenta esa aseveración porque la realidad es que en el Departamento yo atiendo a todo el que llega allí independientemente de su afiliación política”, agregó.