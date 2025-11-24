El Departamento de Hacienda advirtió el domingo sobre un correo electrónico fraudulento que se está difundiendo con el asunto “Aviso Anual de Reembolso”, usando de manera ilegal el nombre y logo de la agencia.

Hacienda enfatizó que este mensaje no proviene de la agencia y tampoco es oficial.

“El correo invita a validar información a través de un supuesto ‘Portal de Reembolsos’, lo cual podría poner en riesgo sus datos personales y financieros”, advirtió la agencia a través de una publicación en redes sociales.

Hacienda recordó que nunca solicita información bancaria o personal por correo electrónico y que todos los trámites y notificaciones se realizan únicamente a través de SURI y los canales oficiales del departamento.

Si recibiste este correo electrónico, Hacienda urge a borrarlo de inmediato, no hacer clic en ningún enlace ni compartir información.