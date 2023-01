Mientras la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González tiene todas sus proyecciones políticas listas, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, informó que para el próximo mes de febrero anunciará su decisión sobre el cargo al que aspirará en las elecciones del 2024, incluida la posibilidad de buscar la gobernación de la Isla. También expresaría si reta a Maldonado González por la presidencia del PPD.

“Estamos en un proceso de escuchar a la gente, reunirme con personas, porque todavía no se han abierto la candidatura, especialmente a la presidencia del partido. La Junta de Gobierno no se ha reunido para, entonces, definir la agenda”, explicó.

Hernández fue todo sonrisas cuándo Primera Hora lo cuestionó sobre sus intenciones políticas. Mientras, dejo claro que su vida familiar pesaría mucho a la hora de tomar una decisión.

“Yo estoy convencido que el Partido Popular es la herramienta de la verdadera alianza que pudiera derrotar al PNP, un gobierno de ocho años que, si no nos unimos, puede ser que le toque otro término más. Serían tres términos el del PNP, un partido que se ha encargado de dividir a nuestro país. Por otro lado, yo entiendo que el Partido Popular tiene que unificar su estrategia de fiscalización a este gobierno. No es que no lo hayamos hecho, lo que estamos haciendo en diferentes frentes, sin un mensaje coherente. Y, yo creo que, si algo quiere el popular de la calle, es que el Partido Popular esté hablando un solo idioma y no tenga diferentes fracciones de un tema. Por otro lado, también hay que trabajar el tema electoral. Hay que comenzar a montar una estructura electoral que pueda vencer al PNP, que sabemos que ha utilizado la Ley Electoral fraudulenta para adelantar su causa de permanecer en el gobierno”, resumió Hernández, quien se encuentra en la capital federal trabajando temas relacionados a los municipios.