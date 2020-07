Al finalizar este mes, el Departamento de la Familia proyecta que unos 100 cuidos infantiles privados estén abiertos para recibir a los menores bajo los nuevos protocolos que han diseñado para evitar los contagios de coronavirus.

Esta semana, cuando ya tenían la autorización mediante orden ejecutiva para operar, solo 27 de los 559 centros de cuido decidieron abrir sus puertas, precisó el secretario de la Familia, Orlando López Belmonte, en entrevista con Primera Hora.

“Ellos van a ir estar abriendo paulatinamente. Ellos nos lo habían ya comentado, porque nosotros lo que dimos fue una autorización para que desde el 1 de julio pudieran comenzar a operar y entonces ellos estaban programándose para abrir en agosto. Así que ellos han ido escalonadamente abriendo. Ya para la próxima semana esperamos que abran otros 17 y para la otra semana alrededor de 23. Así que, poco a poco, para finales de julio debemos estar rondando los 100”, precisó.

Añadió que los cuidos “están siendo bien cautelosos para prepararse como tienen que ser. Ellos están analizando también cuán costo efectivo, a base de la matrícula que le están confirmando que van a recibir, para abrir”.

Informó que solo se ha informado de cinco cuidos de infantes han determinado que no abrirían operaciones tras la paralización de operaciones por el coronavirus.

Sobre los cuidos que han comenzado operaciones, el titular comentó que han sido visitados por personal de Departamento de la Familia. Subrayó que no se han detectado irregularidades y no han tenido que ordenar ningún cierre o imponer alguna multa.

Indicó que los cuidos han estado de acuerdo con las guías “cortas y precisas” que han impuesto para lograr la reapertura. Dijo que la única queja que se recibió, que estaba relacionada a que los adultos mayores de 60 años no podían ir a dejar o recoger a los menores de edad, fue cambiada. Es que reconoció que los abuelos colaboran en la crianza de los niños.

“Eso tuvimos que hacer una corrección. Las guías del CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades) no se recomienda, porque queremos proteger también a este otro sector que es de los más vulnerables, verdad las personas mayores de 60, 65 años. O sea, no recomendamos que ellos sean que los busquen y los lleven. Pero, si lo van a hacer, que tengan todas las medidas de precaución, las mascarillas, guantes y demás. No es que se prohíbe, es que no se recomienda”, clarificó.

Por otro lado, el secretario de la Familia informó que la agencia distribuirá alrededor de $8 millones de los fondos del CARES Act a los centros de cuidos para cubrir gastos de desinfección, pruebas de coronavirus a sus empleados y otros equipos protectivos.

Señaló que, al momento, unos 150 cuidos han remitido su solicitud para acceder a los fondos y que en unas dos semanas esperan comenzar a desembolsar el dinero.

Adelantó que la agencia espera que se le dé visto bueno para comenzar la apertura de los Head Start y Early Head Start para comenzar operaciones.

“Aquí lo importante es la seguridad de nuestros niños. Por eso, nosotros vamos a estar bien pendiente, porque hay que salvaguardar a nuestra niñez”, manifestó.