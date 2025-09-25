Bajo el lema Potenciando el talento de los adultos mayores”, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), celebrará la primera feria de empleo dirigida al segmento de esta población que interese transformar su experiencia o reinsertarse en el mercado laboral.

El evento, que se llevará a cabo el viernes, 3 de octubre, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Coliseo Pedrín Zorrilla en San Juan, cuenta con la colaboración con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) y AARP Puerto Rico.

Participarán sobre 30 patronos, cuyas ofertas sobrepasan las 900 vacantes en áreas como administración, transporte, construcción, mantenimiento, seguridad, almacén, manufactura, contabilidad, tecnología, alimentos y ventas, entre otros.

Muchas de estas plazas ofrecerán una remuneración superior al salario mínimo de $10.50 por hora.

La secretaria del Departamento del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, subrayó la importancia de este esfuerzo para fomentar una fuerza laboral inclusiva y de oportunidades para todos.

“Los adultos mayores cuentan con una trayectoria profesional y personal que aporta madurez, experiencia, disciplina, compromiso y una ética de trabajo inigualable. Queremos que cada participante de la feria de reclutamiento sienta que su conocimiento sigue siendo esencial y que las puertas del mundo laboral están abiertas para ellos”, expresó la titular de la agencia.

Además de los procesos de entrevistas, evaluaciones y reclutamientos que estarán realizando los patronos, los participantes del evento recibirán orientación sobre programas y herramientas adicionales que el propio Departamento y otras agencias gubernamentales tienen disponibles.

¿Cómo prepararte para esta oportunidad laboral?

Aunque no hay requisitos para participar, se recomienda llevar varias copias del resumé y una identificación con foto para facilitar las conversaciones con los patronos.

También es útil estar preparado para hablar de tu experiencia y habilidades, resaltando el valor de tu conocimiento, y mantener una actitud positiva y abierta, pues cada interacción representa una oportunidad para insertarse en el mercado laboral.