Fajardo. El aspirante a la alcaldía de Fajardo para la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), Armando Rivera Díaz, solicitó a los miembros del partido evaluar la posibilidad de que se haga una excepción en ley para que sea el electorado de la Palma el que decida en la contienda primarista del 7 de junio quién debe llenar la vacante que a partir del miércoles habrá en la poltrona municipal tras la renuncia de Aníbal Meléndez Rivera.

En entrevista con Primera Hora, Rivera Díaz dijo que durante el fin de semana escribió una carta que hizo pública y en la que invitó al presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, así como al propio Meléndez Rivera – aun alcalde y presidente del comité municipal de Fajardo- para que ausculten la posibilidad de que la vacante se llené de manera interina por la vicealcaldesa Glenys Otero y que el puesto sea ocupado por la persona que triunfe en las primarias de junio. El contrincante de Rivera Díaz en las primarias será el hijo del alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez.

PUBLICIDAD

“Una vez tengamos el ganador en esa primaria, el Comité Central puede cubrir esa vacante con el vencedor de la primaria”, expresó Rivera Díaz quien aseguró no ha hablado directamente con Rivera Schatz o con el secretario general de la colectividad, Rafael “June” Rivera.

La preocupación de Rivera Díaz, explicó, alude a que está convencido de que la dimisión del ejecutivo municipal de la “ciudad caridura” se llevó a cabo en año electoral para que su sucesor -por lo que queda de cuatrienio- sea elegido por los delegados del partido en el pueblo (Fajardo) y no en una elección especial como ocurriría de ordinario en estos casos fuera de año de elecciones.

“Yo sé que tengo al pueblo completo. Yo camino y hacemos sondeos… pero ahora con la renuncia sabemos que el sucesor será elegido por los delegados. ¿Y esos delegados quién los nombra? El alcalde que es el presidente y el hijo que es el vicepresidente. Es obvio que esto fue planificado. Porque si Aníbal lleva más de dos años enfermo y sabía que iba a renunciar a causa de sus condiciones físicas, ¿por qué no lo hizo en diciembre? Porque sabía que para esa fecha se tenía que ir a una elección especial”, expresó Rivera Díaz.

“Me chocó la renuncia. Claro, que me chocó… ¿qué le costaba, entonces, esperar tres meses más hasta que se llevará a cabo la primaria? Porque hay una realidad, y es que el pueblo no está a favor de que el hijo del alcalde se quede como alcalde. De eso estoy seguro”, agregó.

PUBLICIDAD

En cuanto a sus posturas dijo que no se las presentó directamente a Rivera Schatz o a los miembros del PNP “porque yo estoy corriendo contra una maquinaria”.

“Pero al final el que vota es el pueblo y yo sé que tengo el pueblo a mi favor”, dijo.

Aun así dijo tener “mucha fe en la gente de mi partido” y considera que su petición se llevará a análisis por “el bienestar” de la colectividad.

Reacciona el hijo del alcalde

Confrontado con la petición de Rivera Díaz, el hijo del alcalde expresó que la sugerencia de su contrincante es pedir que “violen la ley”.

“La ley es clara y no la escribieron en los pasados meses para favorecerme… no podemos pensar que las leyes son buenas cuando me gustan, me favorecen o me resultan simpáticas, pero cuando no me favorece es mala. La ley es ley y es clara en cuanto a ese tema y entiendo que en Puerto Rico siendo un país de ley y orden va a basarse por esa ley”, manifestó.

Aun así sostuvo que ha analizado el panorama y está poniendo sobre una balanza lo ocurrido y aseveró que su interés siempre ha sido ser el candidato oficial a la alcaldía por elección del pueblo en primarias y que ese mismo proceso se lleve a cabo en las elecciones generales de noviembre.

“Pero sabes qué ocurre que aun esperando hasta junio (primarias) y haciendo todo por ley y como Dios manda van a venir muchas críticas como: ‘mira otro hijo talentoso, o que si es el hijo de papi, o que me entregaron el puesto en bandeja de plata’. La pregunta es, ¿si el posible sustituto no fuese el hijo de Aníbal Meléndez se hubiera creado este malestar? Sabemos la antipatía que en ocasiones genera la sucesión de hijos a puestos que ocupaban sus padres. Pero a fin de cuentas el pueblo es el soberano y es el que va a decidir”, sostuvo el precandidato de 40 años de edad.

PUBLICIDAD

June Rivera: “Armando sabe que la ley es clara”

Según especificó el secretario del PNP, la petición de Rivera Díaz no puede ser considerada porque va sobre los estatutos de la Ley Electoral y los reglamentos de la colectividad.

“Armando sabe que la ley es clara y hay que cumplir con lo que establece esa ley… el alcalde lo deben elegir los delegados del partido en Fajardo. Y ese proceso comenzará a partir del miércoles 19 (día que es efectiva la renuncia del incumbente) cuando el comité local comience a preparar el calendario de trabajos”, precisó.

Según Rivera, el calendario pasaría a ser evaluado por el directorio de la colectividad “y luego se ejecuta”. De haber varias candidaturas, explicó, las mismas pasarían a un comité evaluador. “Si hay más de uno se hace un sorteo para saber el lugar de la papeleta y si es un solo candidato se certifica”, agregó.

La ley de Municipios Autónomos dispone en su artículo 3.004 que, si la vacante ocurre en el año electoral, el comité municipal local deberá someter a la Legislatura un candidato para sustituir al alcalde renunciante dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de esta. Si no actúa en ese periodo, el secretario de la asamblea municipal notificará al presidente del partido político concernido, quien procederá a cubrir la vacante con el candidato que proponga el cuerpo directivo central del partido político que eligió al alcalde renunciante.

Anterior a Meléndez Rivera, se habían presentado las renuncias de Carlos Méndez (exalcalde de Aguadilla) y Roberto Pagán Centeno (exalcalde de Lares). Ambas dimisiones fueron efectivas en enero y sus sustitutos fueron elegidos por delegados de sus respectivos municipios.