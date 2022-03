El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Memo’ González Mercado, solicitó a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) la cancelación del contrato de operación del sistema Autoexpresso de manera inmediata.

El representante también anunció la radicación de una resolución dirigida a eliminar las multas por pasar por estación de peajes sin, alegadamente, contar con el balance disponible para sufragar el costo.

Mediante declaraciones escritas, el legislador destacó que “las quejas de la ciudadanía son inmensas, peor que lo que sucedió en el 2015 y en el 2018. Ahora, no sólo es la falta de notificación, sino que las recargas de cuentas y hasta la propia página en la Internet del sistema no son confiables”.

“Las quejas que nos han traído constantemente es que la empresa operadora del sistema no está enviando notificaciones de multas, como corresponde. Los conductores se enteran de multas al momento de renovar sus marbetes y muchas de estas tampoco son acertadas, pues existen muchas alegaciones de doble y hasta triple multa similar. Esto no puede continuar, el conductor puertorriqueño no debe pagar el costo de la ineficiencia de una empresa que ha demostrado no tener la capacidad para administrar este sistema”, añadió González Mercado, quien representa el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.

En junio de 2019, luego de meses en la búsqueda de operador ante la debacle con la empresa GILA, la ACT finalizó contrato con la empresa Professional Account Management (PAM) para la administración de Autoexpresso.

“PAM se supone que fuera transicional, no final. Llevamos tres años con esta empresa y las deficiencias están bien marcadas. En la pasada semana, las redes sociales se llenaron de mensajes denunciando que la página de Autoexpresso no estaba operando y que cuando lo hacía, no registraba las transacciones como recarga. Así no se puede”.

Cuando presidió la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara el cuatrienio pasado, González Mercado, abogó por un nuevo operador de Autoexpresso al igual que por la corrección de las fallas en el sistema.

“El asunto de las multas no reales adjudicadas por un sistema deficiente tiene que ser atendido con premura. Muchos conductores nos han indicado que cuando les llega la licencia nueva para renovar el marbete, salen multas de miles de dólares asociadas al sistema Autoexpresso. Eso no es aceptable”, expresó González Mercado.

Sobre el impacto que pueda tener la eliminación de multas, el representante dijo que el presupuesto operacional de la ACT se nutre de ingresos recibidos por el tránsito de los peajes, no por las multas expedidas, por tal razón no debe haber ninguna razón para no actuar a favor del conductor.