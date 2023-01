El gobernador Pedro Pierluisi tronó este miércoles contra la actitud que ha presentado la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, ante su nombramiento de la procuradora de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra.

Afirmó que le parece “prematuro” que la legisladora exprese que le votaría en contra al nombramiento sin haber escuchado el plan de trabajo de su designada.

“Tienen que escucharla, tienen que compartir con ella”, reclamó, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Luego, precisó que su malestar se debe a expresiones realizadas por Rodríguez Veve contra la designada procuradora.

“A mí no me gusta estar señalando personas ni demás, pero fue la senadora del Proyecto Dignidad la que de golpe y porrazo, de entrada, básicamente, cerró la puerta. Y eso no me parece correcto, porque no se puede estar juzgando a las personas por una expresión aquí, una expresión allá. Pregúntele cuál es su plan de trabajo, indaguen sobre su trayectoria profesional, sobre su compromiso con la mujer. Aquí, a fin de cuentas, lo que hay que hacer es defender a la mujer”, dijo Pierluisi.

Agregó que, “es más, voy a citar expresiones de la senadora Riquelme que está aquí. Ella dijo: ‘lo que debe estar primero, sobre todo, es la defensa de la mujer. Hay que dejar las ideologías a un lado’. Así que vamos a dejar las ideologías a un lado, vamos a dejar asuntos que no son pertinentes a un lado. Vamos a enfocarnos en cuál es la misión de la Procuradora de la Mujer, que es defender a las mujeres, asegurarse que tienen los servicios. Todos estos centros, estos albergues que hay en Puerto Rico, que tengan los fondos necesarios, los servicios necesarios; que las agencias del gobierno central, todas las agencias que atienden la problemática de la violencia doméstica la atiendan como es debido; que se le dé prioridad a esto como se le está dando prioridad por vía la Orden Ejecutiva que declara el Estado de Emergencia por violencia de género”.

Específicamente, la senadora catalogó la designación como un acto de complacer “el feminismo radical en el país”. Esto, porque Rivera Sierra considera que, para prevenir la violencia de género, hay que hablar de la equidad.

El reclamo que le hizo Pierluisi a la senadora Rodríguez Veve fue “vamos a enfocarnos en esos temas grandes y no realmente en cuestiones, otra vez, ideológicas, que no son relevantes”.