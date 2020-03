Enmarcado en que Puerto Rico está pasando por una de las peores crisis que haya vivido, con la quiebra gubernamental, dos huracanes devastadores, la renuncia del gobernador, terremotos de gran magnitud y ahora una pandemia con dimensiones globales, el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, ofreció ideas y propuestas que deben llevarse a cabo para ayudar durante la emergencia creada por el virus COVID-19.

“Quiero compartir algunas de las ideas que hemos desarrollado para que puedan ser discutidas ampliamente ante nuestro pueblo, pues considero que son vitales para asegurar que protejamos los cientos de miles de empleos de nuestra gente, a la vez que ayudemos a nuestra economía”, explicó Pierluisi.

A continuación, sus propuestas:

Facilitar la labor de los alcaldes para poder llegar más ágilmente a las necesidades de nuestro pueblo.

Eliminar la burocracia relacionada a las pruebas del COVID-19 y dejar a los médicos y facilidades médicas municipales y privadas que puedan identificar y tratar a los casos sospechosos porque solo así podremos tomar medidas con un elemento racional.

Asegurar que Puerto Rico sea incluido en los programas de asistencia por desastre de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés)

Bajar el IVU lo más posible para todo producto y servicio. La reducción que hubo del IVU en alimentos preparados a 7%, acompañado de buena fiscalización, ha demostrado que la reducción no afecta los recaudos, por el contrario, los aumenta al tiempo que le da alivio directo a nuestra gente.

Preparar el proceso para hacer llegar cualquier crédito o beneficio contributivo que provea el gobierno federal para los patronos que retengan sus empleados y aumenten su plantilla, y en el caso que no se provea, legislar el mismo localmente en este año contributivo.

Asegurar y ampliar los beneficios de desempleo para aquellos empleados que vean afectados sus ingresos en esta crisis, integrando ágilmente los fondos federales que serán asignados a la isla para la emergencia.

Asignar de forma inmediata parte del Fondo de Emergencia para que nuestros profesionales de la salud y personal de seguridad tengan los recursos de protección que necesitan para hacer su trabajo durante esta emergencia.

Desarrollar inmediatamente protocolos para asistir a hospitales, agencias, e instituciones privadas, entre otros, a documentar gastos relacionados a la emergencia que deban ser reembolsados con fondos federales o locales.

Hacer un llamado y facilitarle a nuestra industria manufacturera que fabriquen efectos médicos y de seguridad necesarios para combatir el COVID-19, como hemos visto de parte de Serrallés con alcoholado, Bacardí con alcohol, el cloro puertorriqueño y Olein Recovery con desinfectantes y “sanitizer” local.

Crear un consejo económico, como se ha propuesto, que agrupe a gran parte de los sectores del ámbito privado y el sector laboral, para integrarlos en toda gestión gubernamental que les afecte.

Permitir inmediatamente la venta de computadoras y efectos relacionados al trabajo y estudio remoto para facilitar la continuidad de la gestión personal y comercial.

Trabajar la ampliación de la capacidad y velocidad de banda ancha tan necesaria en esta emergencia.

Facilitar y promover la compra y venta de los productos locales para que nuestra economía interna sobreviva esta crisis, con especial atención a nuestro sector agrícola.

Crear de forma obligatoria un portal único, en el que el gobierno informe claramente todo lo que el pueblo necesita saber sobre esta crisis de salud, incluyendo información de casos sospechosos y de las peticiones al Departamento de Salud para pruebas del coronavirus. Que incluya además todas las órdenes, circulares y determinaciones administrativas que se están emitiendo de forma fragmentada sin coordinación entre agencias.

“He estado en comunicación directa con nuestro pueblo, legisladores, alcaldes, funcionarios de gobierno, doctores, representantes de hospitales, dueños de laboratorios, organizaciones no gubernamentales, en fin, con un sinnúmero de sectores que están trabajando fuertemente y proponiendo soluciones para que Puerto Rico supere esta nueva crisis. Como siempre me he puesto a disposición del pueblo y me alegra ver que algunas de nuestras recomendaciones se han acogido. Tenemos que lograr que nuestra gente que están sin trabajar por el toque de queda tengan los recursos para vivir, al mismo tiempo que evitamos que nuestros pequeños y medianos comerciantes cierren o quiebren, y entonces se afecten de manera permanente los empleos de los cuales tantos puertorriqueños dependen”, afirmó Pierluisi.

El excomisionado residente reiteró que, “siempre estoy disponible para discutir medidas en beneficio de Puerto Rico con cualquiera. Nuestra gente no quiere controversias, quiere acción y resultados. Para eso, siempre le he dicho presente a mi pueblo”.