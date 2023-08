El gobernador Pedro Pierluisi reconoce que hay espacio para mejorar el desempeño del gobierno ante problemáticas que involucran maltrato de menores o escenarios en los que adolescentes y jóvenes se involucran en acciones criminales.

Las expresiones del Primer Ejecutivo surgen luego que la prensa le cuestionara si hay algún plan integral para atender las situaciones que han surgido en las últimas semanas cuando un puñado de adolescentes entre los 13 y 18 años han sido asesinados o involucrados en actividades delictivas.

“El Departamento de la Familia es el que puede abundar en cuanto a las estrategias que está llevando a cabo. Pero, toda violencia es repudiable y cuando envuelve a víctimas vulnerables, es decir, niños, mujeres maltratadas, envejecientes, entre otros, eso es lo que choca... choca la conciencia a cualquiera. Vamos a decir que es lo que más duele, pero lo importante es que el gobierno mejore. O sea, que el desempeño del gobierno ante estas problemáticas mejore. No eche hacia atrás. Sabemos que cargamos un pasado muy fuerte en cuanto a falta de recursos”, acotó Pierluisi en referencia a la crítica de que la escasez de trabajadores sociales y otro personal han afectado los servicios del Departamento de la Familia.

Reconoció que la crisis fiscal redundó en la congelación de presupuestos de todas las agencias, incluyendo el de Familia. Sin embargo, puntualizó que “estamos en un momento diferente” y gradualmente se irán aumentando las asignaciones.

De otra parte, dijo que declarar un estado de emergencia “cada vez que surge una problemática” no funciona porque lo que crearía es un gobierno “disfuncional”.

“La lucha contra el crimen es prioridad... lo importante es que sigamos arreciando desde el punto de vista de la policía y de justicia, entre otros, pero también atendiendo la raíz del crimen: que es que tenemos que mejorar esa enseñanza en nuestro sistema público de educación, inculcar valores, atender problemas de salud mental, de adicción, de abuso de sustancias. Todo eso es lo que tenemos que seguir atendiendo”, manifestó.

De otra parte, el gobernador defendió la gestión realizada por la secretaria interina del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez, y destacó, por ejemplo, que está en proceso de reclutar más trabajadores sociales, uno de los tropiezos que enfrenta la agencia durante años.

“La última cifra que tengo es que ya tienen 80 trabajadores sociales adicionales. El salario de los trabajadores sociales ha sido incrementado y ahora excede más de $3,000 mensuales; lo cual debe ayudar a atraer más profesionales. También se está innovando y ofreciendo becas para que los estudiantes escojan esa concentración. La secretaria y su equipo están haciendo lo que tiene que hacer”, expresó Pierluisi.

¿Va a nombrar formalmente a Ciení Rodríguez para el puesto de secretaria del Departamento de la Familia?, le preguntó Primera Hora.

“No he tomado esa decisión hasta el momento, pero no descarto hacerlo, porque ella está haciendo una labor excelente”, respondió.

El administrador de la ACUDEN, Roberto Carlos Pagán y la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez. ( Suministrada )

¿Es una decisión que ella está pensando o es usted... porque ella dijo que lo estaba evaluando?, cuestionó un periodista en referencia a que en entrevista con Radio Isla la funcionaria dijo que tenía que analizar cualquier propuesta a ocupar formalmente el puesto, principalmente, por razones familiares.

“No voy a hablar por Ciení. Yo lo único que digo es que esa decisión yo, personalmente, no la he tomado. Pero reconozco que ella está haciendo una labor excelente. Así que, ciertamente, no puedo descartar ese escenario”, subrayó el gobernador que aseguró que “ahora mismo” no tiene en mente a otro candidato o candidata.

Rodríguez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Familia, figura como secretaria interina tras la renuncia, en diciembre de 2022, de Carmen Ana González Magaz, quien dimitió por razones personales.