El gobernador Pedro Pierluisi señaló este jueves que la Isla perdió acceso a fondos federales ante la tardanza que se registró en la Legislatura para aprobar un proyecto de ley para cumplir con la regulación del Family First Prevention Services Act, mejor conocido como Family First.

La secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez, ha dicho que se trata de alrededor de $100 millones los que se dejaron de obtener.

“Lo que pasa es que el proceso legislativo tardó mucho. Entonces, aunque el Departamento de la Familia ya estaba adelantando el proceso de reclutar trabajadores sociales, y hoy día tenemos 80 nuevos trabajadores sociales y 40 nuevos técnicos de familia, obviamente, mientras la ley no estuvo aprobada, pues, sí, se perdió acceso a fondos federales”, indicó el primer ejecutivo, tras participar de la conmemoración del 166 natalicio del prócer José Celso Barbosa en el Antiguo Casino de Puerto Rico.

Pierluisi firmó el 11 de mayo el proyecto que viabilizaba la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores. Esta medida legislativa era necesaria para cumplir con los estatutos de la ley federal Family First.

No obstante, después de aprobada la medida fue que Rodríguez expuso la pérdida millonaria de fondos que hubo en el proceso para que la medida se aprobara.

Pierluisi explicó que el retraso para aprobar el proyecto de ley se debió a que supuestamente los legisladores “decían que era que no se podía aprobar esa legislación, porque no tenía Familia los recursos necesarios. Y ahí lo que hicieron fue básicamente perder el tiempo, porque tan pronto ya Familia estaba trabajando en el asunto de reclutar trabajadores sociales, la Junta de Supervisión permitió que se aumentará el salario de los trabajadores sociales hasta por más de $2,700 al mes, un aumento de más de $1,100. Y, a base de todo eso que estaba haciendo Familia, algunos en la Legislatura decían no se debe aprobar ahora. O sea, que ahí se perdió muchísimo tiempo. Hubo también reservas en cuanto al lenguaje como tal. Al final, se resolvió, pero reconozco que lo que pasó fue que pues el proceso legislativo tardó mucho”.