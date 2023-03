Está que se ríe solo.

El gobernador Pedro Pierluisi no pudo esconder este miércoles la emoción que le da el poder ver al equipo de Puerto Rico jugar en el Clásico Mundial de Béisbol.

Su semblante hasta cambió y sus movimientos corporales lo delataron cuando relató que llevará hoy un día ajetreado con tal de culminar su jornada antes de las 7:00 p.m. Su meta es sentarse frente a un televisor con la gorra del equipo, que parece no ajustarle bien y le ha causado ser objeto de críticas en las redes sociales, para ver el partido contra la República Dominicana.

“Estoy tratando de que acabe mi jornada laboral antes de eso pa’ no perderme ni un minuto y me voy a volver a poner la gorra, que dicen que no me queda bien. No me importa, porque yo quiero que se vea ahí. ¡PR, vamos pa’lante!”, clamó, al ser preguntado por el partido.

Puerto Rico se lo juega todo esta noche contra los viejos contrincantes y vecinos del país dominicano. Una victoria le daría el pase al equipo a la segunda ronda. Mientras, una derrota causaría la eliminación.