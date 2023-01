El gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, evitaron este martes hablar sobre una posible primaria entre ambos por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las próximas elecciones, un escenario que se ha estado rumorando como probable.

En cambio, en expresiones a la prensa luego de una ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto de dragado y limpieza del Caño Martín Peña, ambos prefirieron esperar a que en efecto se conozcan las eventuales candidaturas, en los meses por venir, y aseguraron que cual sea el escenario el PNP no tendría dificultades en llevar a cabo su primaria.

González aseguró que “el PNP siempre ha estado” preparado para una primaria para la gobernación, y recordó que “fue el primer partido político en Puerto Rico que tuvo primarias a la gobernación, así que no hay que temerle a nada de eso”.

“Claro, en este momento no hay candidaturas. En diciembre es cuando se abre ese proceso de selección, si va a haber o no. Pero evidentemente tú vas a tener primarias a las alcaldías, a la Cámara, al Senado. Así que esto es un proceso muy natural”, aseveró.

Reiteró lo que ha dicho en dicho en días recientes, de que, por ahora, “estoy evaluando, visitando los pueblos, escuchando a la gente. Yo escucho a la gente en la calle, yo escucho los sondeos que hay en la calle”.

Por su parte, el gobernador Pierluisi también se reiteró en sus comentarios de días recientes, en cuanto a que ha dejado claro que buscará la reelección, y comentó que en diferentes encuestas y sondeos de opinión pública “salgo muy bien”.

“El pueblo aprecia el esfuerzo y demás. Se ve constantemente. El reconoce el esfuerzo de mi administración. De verdad que toda la información que me llega es bien positiva”, aseguró.

Pierluisi evitó establecer comparaciones entre su gestión y la de la comisionada residente González, argumentando que se trata de “puestos diferentes” que se evalúan de manera diferente.

“Yo no me voy a estar comparando con ella (González), o cualquier otro (candidata). Hay que ver en su momento quiénes son los que aspiran, y ahí es que se harán los contrastes. Todo el mundo sabe que yo voy a estar aspirando a la reelección. Así que lo que falta por saber es quiénes serán los que me van a enfrentar en esa próxima elección”, sostuvo Pierluisi, agregando que mantiene “comunicación constante” con la comisionada residente.

“Pero no nos adelantemos a los hechos. El partido ha tenido primarias en el pasado y ha prevalecido. Pero no nos adelantemos, porque esas decisiones se toman en su momento”, reiteró.

Sostuvo que, en su caso, la decisión de buscar la reelección “fue desde el primer día, por razones obvias”.

“Yo creo que a Puerto Rico le conviene la estabilidad, la credibilidad de un gobierno a ocho años. Desde el 1996 ningún gobernante ha revalidado. Creo que hay que romper ese ciclo por el bien de Puerto Rico. Además de que hay mucha obra que trasciende este cuatrienio. Esas son mis razones”, sostuvo.

“En cuanto a reclamo del pueblo, a mí el pueblo me ha estado reclamando que aspire a la gobernación y sea gobernador desde hace más de, fácilmente, 12 años. O sea, ha sido un reclamo continuo”, añadió el gobernador.