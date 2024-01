El gobernador Pedro Pierluisi adelantó el viernes que acatará la determinación de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) que prohibió el uso del eslogan “haciendo que las cosas pasen” en anuncios sufragados con fondos públicos, a tono con el período de veda electoral, que entró en vigor el 1 de enero.

Pierluisi sostuvo, sin embargo, que discrepaba del dictamen, y subrayó que la conclusión de la OCE, a su juicio, no implica que su gobierno haya incurrido en uso ilegal de fondos públicos al recurrir a la frase a lo largo de los pasados meses.

“Mi decisión es acatar esa decisión; aunque difiero de la decisión, pero no importa. Es mejor acatar esa decisión. Hay mucho trabajo por hacer, y el gobierno tiene que cumplir con la ley, incluyendo lo que disponga el contralor electoral. Empezando el año, prefiero no tener la controversia”, comentó Pierluisi.

A preguntas de periodistas durante la actividad oficial en celebración del Día de Reyes, Pierluisi insistió en que el eslogan de su administración no expresaba un mensaje “político partidista”, si bien dejó en manos de su director de campaña, Edwin Mundo, decidir si lo utiliza de cara a su intento de revalidar en la gobernación, incluyendo su contienda primarista contra la comisionada residente Jenniffer González. Según Pierluisi, “haciendo que las cosas pasen” –estribillo que repitió más de una decena de veces en su último mensaje de Estado– solo tenía una intención “motivacional” hacia los servidores públicos.

“No se ha usado en el pasado y no se está usando al presente. Yo, personalmente, sí me expreso así y, si en cualquier entrevista en radio o televisión me preguntan qué es lo que está pasando, yo voy a decir que estamos haciendo que las cosas pasen, porque están pasando. Pero eso es diferente a comunicaciones utilizando fondos públicos en el año electoral. Ahí, el contralor electoral tiene jurisdicción y yo lo reconozco”, acentuó.

Defiende gastos con fondos públicos

El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, explicó a El Nuevo Día, el pasado miércoles, que una subjunta de tres miembros había concluido, por mayoría 2-1, que la frase “pudiera tener una inferencia a logros, proyecciones, metas y programas”.

“Y, precisamente, la Ley Electoral, en año electoral, prohíbe hacer referencia a logros, programas, proyecciones, realizaciones y metas. En ese sentido, no aprueban la frase durante año electoral”, abundó entonces.

La Junta Examinadora de Anuncios está compuesta por tres oficiales: René Comas, nombrado por el Partido Popular Democrático; Diego Robles, nombrado por el Partido Nuevo Progresista; e Ivonne Rivera Picorelli, nombrada por el Partido Independentista Puertorriqueño. El voto en contra al evaluar el anuncio fue de Robles.

En su comparecencia ante la prensa este viernes, Pierluisi recalcó que las normativas “cambian en año de elecciones” con la entrada de la veda, por lo que insistió en que un recurso judicial presentado por el PPD, que procura obligar al gobierno a recuperar los fondos invertidos en pautas que utilizaron la frase, no prosperará.

“Obviamente, a ellos les encantaría que los tribunales les den la razón, pero no la van a tener porque sería inconsistente con lo que se ha hecho desde los años de (Rafael) Hernández Colón en los 80, hasta el presente, por no decir más atrás”, expresó el primer ejecutivo.