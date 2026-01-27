Una epidemia de influenza podría ser declarada este martes para Puerto Rico.

La medida salubrista sería tomada mediante orden ejecutiva, que tiene que ser emitida por la gobernadora Jenniffer González Colón.

Sólo se espera porque el Departamento de Salud publique el informe epidemiológico de la semana del 11 al 17 de enero para determinar si el número de casos continúa por sexta semana consecutiva sobre el umbral epidémico.

En este informe no se incluirían los casos que se registren a causa de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que congregó a sobre un millón de personas en la isleta del Viejo San Juan.

En las pasadas cinco semanas, el número semanal de casos positivo suman entre 3,000 a 3,500, un registro sobre lo normal. Mientras, se han acumulado 126 muertes, la mayoría de adultos mayores de 80 años que no estaban vacunados.

Una epidemia se declara cuando se reporta un aumento repentino y superior al esperado en el número de casos de una enfermedad, en este caso la influenza.

Al decretarse la epidemia, Salud accedería a $3.3 millones en fondos estatales y federales para atender la emergencia de salud por este virus que afecta el sistema respiratorio.

La epidemióloga del Estado, Miriam Ramos Colón, explicó que, al declararse una epidemia, se activa un plan que ya tiene listo Salud.

“El plan está basado en lo que son los pilares de la respuesta ante una emergencia de salud pública, eso incluya detección temprana, vacunación, lo que es el alcance comunitario, comunicación, entre otros aspectos. Ese plan es una ruta o una guía para todos los servicios que tenemos y las acciones que tenemos que ejecutar desde el Departamento de Salud de manera coordinada y divulgada efectivamente”, indicó.

En este periodo bajo epidemia se insistirá en la vacunación de la población contra la influenza de temporada.

Datos publicados en el BioPortal de Salud establecen que al 22 de enero había 306,100 personas vacunadas en esta temporada, que inició en verano del 2025.

No obstante, la funcionaria indicó que el principal llamado a la población es a “poner de nuestra parte” para cortar las cadenas de contagio.

Una vez el número de casos de influenza disminuya y quede por debajo del umbral epidémico, la epidemia sería cancelada.

¿Qué es la influenza?

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza que infectan la nariz, la garganta y los pulmones, según indica el informe emitido por Salud.

En esta temporada, ha afectado principalmente a menores de entre 0 a 19 años.

Se espera que esta semana también llegue un informe desde un laboratorio de Nueva York. En el mismo se busca confirmar que la influenza que ataca a Puerto Rico, igual que a otros 40 estados de Estados Unidos, es el H3N2.

De manera general, el enfermo registra síntomas entre los cinco a siete días del contagio, que incluyen fiebre alta, tos, dolor de cabeza, dolores musculares y corporales, cansancio extremo, dolor de garganta y congestión nasal. Es común que los niños muestren náuseas, vómitos o diarrea.

“Las personas con influenza pueden transmitir esta enfermedad a otras personas desde una distancia de seis pies. La mayoría de los expertos considera que los virus de la influenza se propagan a través de gotitas que se forman cuando la gente con influenza tose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden entrar a la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente pasar a los pulmones. Una persona también puede contagiarse de influenza al tocar una superficie o un objeto que contenga el virus de la influenza y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca”, indican reportes de Salud.

Para romper con la cadena de contagio, Salud ha insistido en que las personas enfermas no acudan a la escuela, trabajo o cualquier otro evento multitudinario. También se recomienda el uso de mascarillas, principalmente cuando se acude a centros de salud; el lavado de mano; desinfección de superficies, y cubrirse al toser o estornudas.