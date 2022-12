Poesía, música y talleres son algunas de las actividades organizadas por más de 40 asociaciones para teñir de violeta Puerto Rico durante 16 días y visibilizar la violencia de género en la isla, donde este año se han cometido 62 feminicidios.

“Por ser mujer tengo menos guiso, por ser mujer me maltratan sin aviso”, recita Rachel Smith, miembro de “Voceteo Feminista: Poesía y Música Contra la Violencia de Género”, un grupo que desafía al machismo a través de las rimas y las melodías.

Michelle Yanís, víctima de violencia de género, creó hace cuatro años esta iniciativa porque Puerto Rico tiene “cifras alarmantes de feminicidios” y “no hay muchos espacios, específicamente en la cultura, para crear conciencia, reflexionar, expulsar ese dolor”, explicó a EFE.

En alza

Según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, en lo que va de año se han registrado en la isla un total de 62 feminicidios, entre directos e indirectos, de los que 14 fueron catalogados como íntimos, datos alarmantes en una isla de poco más de 3 millones de habitantes.

La escalada en asesinatos de mujeres en la isla se produce pese a que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, extendió este año el estado de emergencia por violencia de género, que había entrado en vigor en enero de 2021.

El último de ellos tuvo lugar el pasado miércoles, cuando una mujer fue asesinada a balazos en San Juan por su expareja, que posteriormente se suicidó.

Este feminicidio coincidió con la campaña global de 16 días de activismo contra la violencia de género, que comienza el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Marinilda Rivera, miembro de la comisión que organiza esta campaña en Puerto Rico, indicó a EFE que originalmente el proyecto era más pequeño, pero desde 2018 se fueron uniendo cada vez más organizaciones y ahora se realizan eventos por toda la isla.

Se escucha el mensaje

En el municipio de Aguadilla, en el oeste de la isla, Olga del Mar Reyes fue una de las impulsoras del proyecto “Poesía en el parque”, que reunió a personas de todas las edades el pasado domingo para compartir experiencias individuales y colectivas sobre la violencia de género.

“Todas hemos recibido violencia por razón de género desde espacios más nucleares como la familia a espacios más macro como es la violencia sistemática e institucional, entonces es necesario tener este espacio para un desahogo”, expresó Reyes.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) realizó en estos días de activismo visitas a varios municipios para brindar servicios de orientación a los ciudadanos sobre las diversas manifestaciones de violencia y cómo acceder a las ayudas disponibles.

“Tenemos una población dentro de las áreas rurales que entendemos que se les hace más difícil llegar a la información de lo que es la violencia de género y cuáles son las ayudas disponibles, nosotros nos hemos enfocado en llevar el mensaje de ‘unidos todos contra la violencia de género’”, arguyó a EFE la procuradora interina, Madeline Bermúdez.

Bermúdez destacó que es la primera vez que una iniciativa de este calibre llega a todos los puntos de Puerto Rico para concienciar y educar sobre la violencia de género y que su objetivo para el próximo año es continuar “reforzando las organizaciones que dan servicio directo a la mujer”.

“Las cifras en Puerto Rico seguirán en aumento en la medida en que no haya una educación con perspectiva de género, en la medida en que no hayan acciones por parte del Gobierno para atajar esta problemática, lamentablemente no hemos visto resultados del llamado estado de emergencia”, sentenció Yanís.