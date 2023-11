Luego de apoyar públicamente a la comisionada residente Jenniffer González Colón en su aspiración a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y tras luego declararse “neutral”, ahora el legislador José “Quiquito” Meléndez se pronunció a favor del gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia en su ruta a la reelección.

El fin del apoyo de Meléndez a González Colón estuvo rodeado de alegaciones sobre que este buscaba ser compañero de papeleta de la también abogada, algo que su campaña no apoyó. Tras esa controversia, que provocó varias apariciones públicas de la comisionada y del legislador, este último se había declarado “neutral” en la contienda por la candidatura a la gobernación.

PUBLICIDAD

No obstante, a través de un comunicado de prensa emitido hoy, el representante apuntó a que fue el mensaje con el que González Colón anunció que retaría al ahora primer ejecutivo, lo que lo hizo reflexionar sobre mantenerse neutral o no.

“Al momento de anunciar que me desvinculaba de la campaña de la Comisionada Residente, había tomado la determinación de mantenerme neutral, en la contienda primarista a la gobernación. No obstante, tras ver el mensaje televisado de la Comisionada diciendo que Puerto Rico va por “mal camino”, me hizo instrospeccionar sobre si ello es o no correcto. Esto me llevo a tomar una decisión sobre, cuál de los candidatos a la gobernación es el más indicado para continuar la obra de progreso lograda hasta ahora. He concluido que sin lugar a dudas, la persona indicada es el gobernador Pedro Pierluisi”, dijo Meléndez.

El representante aclaró que uno de los elementos que consideró en su evaluación fue las expresiones hechas por González al anunciar su candidatura. “Yo estaba esperando un mensaje que esbozara las razones para justificar su aspiración, incluyendo su ofrecimiento y aquellas áreas donde sus capacidades adelantarían las aspiraciones de los puertorriqueños. Por el contrario, lo que presentó la Comisionada fue una embestida de ataques injustos no solo contra el Gobernador, sino contra los servidores públicos, nuestros policías, los funcionarios de la rama ejecutiva, nuestros legisladores y los alcaldes progresistas”, detalló el representante.

Meléndez concluyó diciendo que realizará todos los esfuerzos para que Pierluisi revalide como gobernador, reafirmando que “Puerto Rico está en la ruta correcta y cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa.”