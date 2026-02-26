Radica tu planilla gratis: Conoce dónde podrán ir residentes del centro de Puerto Rico
Un municipio colabora con el Departamento de Hacienda en esta iniciativa.
PUBLICIDAD
Los ciudadanos del área central de Puerto Rico podrán radicar su planilla estatal de manera gratuita gracias a una iniciativa del Municipio de Aibonito, en colaboración con el Departamento de Hacienda y el Centro Cibernético municipal.
La jornada se llevará a cabo el viernes, 13 de marzo de 2026, en la Fraternidad Nu Delta Chi, en Aibonito, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Personal capacitado estará disponible para asistir a los contribuyentes en el uso de la plataforma digital del Departamento de Hacienda, garantizando un proceso accesible, confiable y seguro.
El servicio está dirigido a residentes de Aibonito y pueblos cercanos y cubrirá la radicación de planillas para empleados a tiempo completo; no se incluyen planillas por servicios profesionales.
Relacionadas
El alcalde Willie Alicea Pérez destacó que esta colaboración reafirma el compromiso del municipio con brindar servicios esenciales y accesibles a la comunidad, e invitó a los ciudadanos elegibles a aprovechar la oportunidad para completar su radicación de manera rápida y eficiente.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 787‑735‑6535.