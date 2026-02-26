Los ciudadanos del área central de Puerto Rico podrán radicar su planilla estatal de manera gratuita gracias a una iniciativa del Municipio de Aibonito, en colaboración con el Departamento de Hacienda y el Centro Cibernético municipal.

La jornada se llevará a cabo el viernes, 13 de marzo de 2026, en la Fraternidad Nu Delta Chi, en Aibonito, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Personal capacitado estará disponible para asistir a los contribuyentes en el uso de la plataforma digital del Departamento de Hacienda, garantizando un proceso accesible, confiable y seguro.

El servicio está dirigido a residentes de Aibonito y pueblos cercanos y cubrirá la radicación de planillas para empleados a tiempo completo; no se incluyen planillas por servicios profesionales.

El alcalde Willie Alicea Pérez destacó que esta colaboración reafirma el compromiso del municipio con brindar servicios esenciales y accesibles a la comunidad, e invitó a los ciudadanos elegibles a aprovechar la oportunidad para completar su radicación de manera rápida y eficiente.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 787‑735‑6535.