El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez defendió las enmiendas legisladas a la llamada reforma laboral, que la delegación popular volvió a radicar hoy en un nuevo intento, luego que la legislación fue anulada por la jueza federal Laura Taylor Swain.

“Esta mañana radicamos de nuevo las enmiendas a la reforma laboral. No es que vamos a votar eso ahora, esto es parte de la estrategia, vamos a continuar en el tribunal. Obviamente puede haber par de planteamientos procesales al futuro y si tenemos que aprobarla de nuevo, ya estamos listos”, dijo Hernández Montañez a preguntas de Primera Hora.

-¿Qué usted tiene que decir a los patronos que le van a pedir de vuelta el bono de Navidad a los empleados?

“Que (el planteamiento) demuestra insensibilidad, están desconectados de la realidad. Esta Asamblea Legislativa, este gobierno y tengo que incluir ahí al gobernador (Pedro Pierluisi), hemos hecho todo para activar la economía y darle oportunidades al sector privado de Puerto Rico. Es irrazonable que se le esté pidiendo ahora dinero devuelta con la realidad que está pasando en muchos de los hogares de Puerto Rico”, indicó el líder cameral.

Sostuvo que (el planteamiento) “demuestra que están desconectados y alimentan a sectores radicales de Puerto Rico que siempre acusan al sector privado de insensible”.

“Están alimentando a los sectores más radicales con esas acciones arbitrarias o lo contrario, hay sectores que están aportando mucho más a los empleados porque no hay manera de contratarlos. Así que no sé cuál es la pelea. A la verdad que todavía nadie me ha demostrado económicamente en qué se afecta una empresa con esta legislación”, cuestionó Hernández Montañez.

-¿Qué oportunidades tendría ahora esta legislación?

“Si nos vamos desde el punto de vista procesal, esto sería una segunda vuelta para que el Ejecutivo en cumplimiento a la Ley PROMESA presente formalmente el impacto económico que tiene esta medida, que es positivo. No tenemos problemas en colaborar con el Ejecutivo, con los documentos que presentamos de manera que se complemente tanto la información fiscal del Ejecutivo con la de la Cámara y no nos despachen esa segunda vuelta sencillamente porque no se cumplió, sino que se vea en los méritos. Eso es a lo que estamos aspirando”.