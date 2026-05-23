Dos carriles de la PR-2 fueron reabiertos al tránsito en horas de la tarde del sábado, tras completar la remoción del puente peatonal ubicado a la altura de la escuela superior Manuel Ramos Hernández en Quebradillas.

En comunicado de prensa, el alcalde, Heriberto Vélez Vélez indicó que se reabrieron los dos carriles del lado que tradicionalmente conducen de Quebradillas a Isabela, para el tránsito en ambas direcciones.

“Dado a que la carretera PR-2 consta de cuatro carriles, se abrieron los que discurren hacia el oeste (Quebradillas a Isabela), para que el tránsito fluya en ambas direcciones. Entiéndase un carril hacia el oeste y en dirección contraria. Con esto facilitamos el paso en ambas direcciones”, informó Vélez Vélez quien solicitó precaución al transitar por el lugar.

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El alcalde detalló que los carriles que discurren hacia el este permanecerán cerrados como medida de seguridad ya que las labores relacionadas con la remoción del puente peatonal continúan en dichos carriles. “Debido a lo grande de la estructura todavía faltan unos pasos por completar para poder movilizar el material que se dispondrá y el equipo pesado utilizado. Una vez la vía se encuentre segura se reabrirá en su totalidad”, indicó.

Las labores de remoción del puente peatonal se llevan a cabo por el personal de la Autoridad de Edificios Públicos y el personal municipal. El puente ubicaba en el lugar hace más de tres décadas y se removió debido al deterioro del mismo.