Los más de 1.6 millones de beneficiarios de Medicaid y Medicare Platino tuvieron recertificaciones automáticas por tres años, como medida del Gobierno federal para lidiar con la pandemia por COVID-19. Ese proceso, tras el fin de la emergencia nacional por la pandemia que firmó la administración del demócrata, Joe Biden el pasado mes de abril, ahora tiene que ser llevado a cabo por los asegurados.

¿Qué conlleva el cambio? La directriz implica que los asegurados deben presentar evidencia de que cumplen con una serie de requisitos para ser beneficiarios ya sea del Medicaid o del Medicare Platino. Esta dinámica no es nueva porque antes de la pandemia por COVID-19 los beneficiarios tenían la obligación de recertificarse anualmente, como continuará siendo ahora.

Pero pese a que la gran mayoría de los asegurados conocía el proceso, se ha registrado un estancamiento en las recertificaciones, que, de continuar, llevaría a cientos de miles de personas a quedar sin acceso a servicios de salud.

¿Qué debe hacer un asegurado para evitar quedarse sin cubierta?

Según dijo a Primera Hora la directora de los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) para Puerto Rico e Islas Vírgenes, Marina Díaz, el o la beneficiaria deberá, primeramente, asistir a la cita para recertificarse que llega vía correo postal. No obstante, muchos beneficiarios no han recibido la notificación de cita ya sea porque se mudaron, o porque han tenido algún otro cambio de datos. Para ellos, la funcionaria dijo que es indispensable que se comuniquen directamente al Centro de llamadas del Programa Medicaid de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, al teléfono (787) 641-4224. Las personas con discapacidad auditiva pueden comunicarse al (787) 625-6955.

“Todo el mundo debe saber lo importante que es esto, y que tienen que comunicarse con el programa de Medicaid, saber cuándo les toca la recertificación y saber su estatus, para que nadie se quede fuera por no saber. Lo primordial es llamar y preguntar cuándo le toca su cita de recertificación”, sentenció Díaz.

La funcionaria acotó también que, por lo general, cuando los beneficiarios se comunican le hacen una serie de preguntas, y luego de agendan una cita para completar el proceso de recertificación. Describió como muy importante que los beneficiarios no falten a la cita que les sea otorgada.

¿Con qué requisitos debe cumplir una persona para recertificarse?

Según información que desglosa el Departamento de Salud en su portal, es importante que un beneficiario lleve consigo a su cita:

- Identificación

- La solicitud de recertificación completada

- Documento que pruebe que tiene ciudadanía americana o residencia permanente (podría ser pasaporte, tarjeta de residencia legal, certificado de naturalización, entre otros)

- Evidencia de ingresos de hasta dos meses anteriores

- Una prueba de recursos disponibles (podría ser copia de cuenta de ahorro, evidencia de vehículos de motor de su propiedad o dinero en reserva)

- Otros documentos podrían ser solicitados

¿Cuál es la fecha límite para recertificarse como beneficiario del Medicare o Medicare Platino?

El Gobierno federal busca que todos los beneficiarios de estos programas estén recertificados para marzo de 2024, por lo que quedarían unos siete meses para que se lleven a cabo gestiones a fines.

Ante ese panorama, Díaz llamó nuevamente a los y las beneficiarias a llevar a cabo gestiones cuanto antes.

“Es importante que no lo dejen para último, porque todos los sistemas tienen una cantidad de recursos fijos, entonces, si lo dejan para el último mes, no se va a poder recertificar 1.6 millones de personas. El llamado es a que, si ya recibieron una carta, no perder esa cita. Si no sabe cuándo es la cita, llamar para buscar la fecha de su cita, no faltar a su cita y tener los documentos”, mencionó.

La funcionaria también exhortó al tercer sector a que orienten a las comunidades que sirven sobre la importancia de completar estas gestiones para así evitar que miles queden sin cubierta médica.

“Es un llamado a todos los sectores de la sociedad. Estas organizaciones de ayuda comunitaria que sirven a personas que tienen Medicaid, que nos ayuden a dejar saber el mensaje y que nos ayuden a decirle a las personas a las que sirven, que tienen que recertificarse”, dijo.

El Departamento de Salud, por su parte, realiza ferias en distintas partes de Puerto Rico para ayudar a completar el proceso de recertificación.

El pasado viernes, 25 de agosto, se realizaron ferias en Bayamón y Juana Díaz. Próximamente se anunciarán otros pueblos a impactar.