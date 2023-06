El presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez reclamó hoy participación en el análisis de una medida que aprobó ayer lunes el Senado, que propone otorgar una licencia de conducir provisional a los inmigrantes que posean un Seguro Social, pero carecen de un estatus migratorio definido.

El informe del proyecto del Senado 1127, del senador novoprogresista, William Villafañe Ramos, dice que la pieza legislativa viene a subsanar un error, ya que aunque la Ley 97-2013 extendió a las personas extranjeras sin estatus migratorio definido el acceso a una licencia de conducir provisional, la Ley 22-2000 (de tránsito), impuso como requisito para la otorgación de este permiso temporero que el solicitante “no posea un número de Seguro Social”.

“No estoy en contra de la medida y le agradezco al senador su preocupación, pero debió comunicarse con nosotros para arrojarle luz sobre cómo ha sido el proceso de los inmigrantes para obtener sus licencias. Estoy dispuesto a que nos reunamos. Lo que busco es el bienestar de los inmigrantes y que pueden añadir más partes al proyecto para enriquecer la ley”, sostuvo Rodríguez, quien fue el autor de la Ley 97-2013.

Indicó que bajo la Ley 97 de 2013, todo el que no tenga su status migratorio no regularizado califica (para la licencia provisional) si tiene un año de residencia en Puerto Rico. “Los que tienen seguro social tiene status regularizado porque ese sería el primer paso para enviarle su residencia temporera o permanente, pero insisto en que hay cosas que se pueden incluir en la ley”, agregó Rodríguez.

“Yo soy el propulsor de la ley de conducir para la inmigrantes que se aprobó por unanimidad durante la administración del ex gobernador Alejandro García Padilla”, dijo el líder de la comunidad dominicana y reiteró que Villafañe Ramos “debió tener la deferencia de llamarme”.

Dijo que los inmigrantes tienen acceso a una licencia de conducir “no solamente provisional, sino que es permanente, cuando la renuevan cada dos o cuatro años”.

“Van 14 mil, incluyendo todos los inmigrantes, en su mayoría dominicanos en Puerto Rico que ya han obtenido esas licencias y así me lo han dejado saber porque cuando detenían antes a un inmigrante, sobre todo dominicanos, por el discrimen racial le preguntaban por la residencia, no por la licencia y eran deportados si no tenían las licencias y nosotros hicimos que se le prohibiera eso a la Policía”, indicó Rodríguez.

“Deduzco que es para buscar el voto de los inmigrantes ya que no han hecho ni han aprobado nunca nada a favor de nosotros los inmigrantes, al contrario, en esta administración estamos siendo más discriminados que nunca. Están dejando morir dominicanos en el Centro Médico. No tienen nada y nunca han hecho nada por los inmigrantes en Puerto Rico”, sostuvo para agregar que en Puerto Rico hay más de 150 mil dominicanos que votan” en las elecciones generales.

Rodríguez dijo que en la Cámara de Representantes “se le pueden hacer enmiendas favorables (a la medida) y atemperarlas a la realidad.

El senador Villafañe Ramos, por su parte, dijo a Primera Hora que la medida lo que busca es ampliar la elegibilidad de las personas que pueden solicitar las licencias de conducir.

“El proyecto no crea la licencia porque hay miles de personas que ya la tienen, pero hay otras miles que por esas limitaciones no han podido acceder a esa licencia provisional. La medida lo que hace es aumentar el grupo poblacional”, sostuvo el senador novoprogresista.

“Actualmente hay inmigarantes que por los requisitos de la ley vigente no han logrado acceder a su licencia provisional y con los cambios incluidos una vez sean ley, podrán hacerlo”, añadió.

Villafañe Ramos dijo que espera que la medida se apruebe en la Cámara. Aunque no ha hablado con el gobernador Pedro Pierlusi sobre el proyecto de ley, indicó el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), propuso unas enmiendas y se incorporaron a la pieza legislativa.

Tras ser aprobada ayer en el Senado, la medida pasa al escrutinio de la Cámara de Representantes. La pieza legislativa busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito para proveer “el privilegio” de la licencia de conducir provisional a los inmigrantes que poseen un número de seguro social, pero carecen de un estatus migratorio definido.

La pieza legislativa sostiene que los requisitos para obtener la licencia no se atemperan a la realidad legal de muchos inmigrantes. Actualmente, para otorgar la licencia provisional, se requiere que el inmigrante sin estatus migratorio regular no tenga, ni vaya a tener, un número de seguro social.

“Esto parte de la premisa equivocada de que un inmigrante con seguro social tiene estatus migratorio regular, por lo que este requisito deja desprovisto el privilegio de la licencia de conducir a aquellos que tienen seguro social, pero no tienen estatus migratorio”, sostiene la pieza legislativa.