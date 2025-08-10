Apoyada por el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) en una contienda que duró solo un mes, la representante Vimarie Peña Dávila logró su cometido este domingo al obtener el voto de los novoprogresistas de Gurabo para convertirse en la nueva alcaldesa de la ciudad.

Sustituirá a la actual secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana.

Antes de las 4:30 p.m. de este domingo, el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges indicó que los números preliminares favocerían a Peña con aproximadamente el 70% de los votos.

Peña Dávila prevaleció en una elección especial realizada en Gurabo, en la que también participaron el policía municipal de Caguas, Joenathan Guzmán Medina, y Radamés Ortiz Peña, un profesor de un instituto técnico que intentó convertirse en representante del mismo distrito representativo que ocupa Peña -el 31 de Caguas y Gurabo- en el año 2016.

PUBLICIDAD

En este juego de fichas, ahora el PNP cuenta con una baja en la Cámara de Representantes.

La vacante al cargo de alcalde de Gurabo se suscitó en medio de una controversia que vivió el PNP en los primeros seis meses de la administración de Jenniffer González Colón en torno a la aceptación de Veronica Ferraiuoli Hornedo como secretaria de Estado.

La creciente disputa, que se generó principalmente en el Senado liderado por Thomas Rivera Schatz y en el que se destacó que Ferraiuoli Hornedo no radicó varias planillas, llevó a que la nominada solicitara el retiro de su nombramiento el 27 de abril.

Bajo el rechazo de los constituyentes de Gurabo y en medio de presiones, Rivera Santana aceptó el cargo de secretaria de Estado. La nominación trajo la paz en la esfera política del país sobre la controversia que manchó el segundo cargo más importante del gobierno, pues por la Constitución el secretario de Estado es la primera persona en la línea de sucesión para ocupar la gobernación en caso de que González Colón se vea impedida.

El 2 de julio Rivera Santana dejó la alcaldía y ya el 3 de julio juramentaba como secretaria de Estado, tras haber sido confirmada por unanimidad por el Senado y la Cámara de Representantes.

En medio de los cambios, Rivera Santana y los representantes del Partido Nuevo Progresistas, incluido el presidente Carlos “Johnny” Méndez, le dieron un espaldarazo a Peña Dávila. Esto la llevó a anunciar su candidatura el pasado 8 de julio. Al evento asistió hasta el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, y la presidenta de la Legislatura Municipal de Gurabo, María Rodríguez Ortiz, entre otros líderes de la Palma.

PUBLICIDAD

Según se apreció en sus redes sociales, la ahora segunda alcaldesa que tendrá Gurabo en su historia se mantuvo activa durante el pasado mes en caminatas, reuniones y caravanas que la llevaron al triunfo. Entre los que la acompañaron estuvieron Hernández, quien es alcalde de Camuy, así como el expresidente de la Cámara, José Aponte.

Esta no es la primera vez que Peña Dávila, de 53 años y residente de Villas de Gurabo, aspira a convertirse en alcaldesa de Gurabo. En las elecciones especiales que se realizaron en el 2017, luego de que el exalcalde Víctor Manuel Ortiz Díaz fuera acusado por las autoridades federales por corrupción, aspiró contra Rivera Santana y otros candidatos. La ganadora fue Rivera Santana.

También fue legisladora municipal de Gurabo del 2020 al 2024, así como vicealcaldesa del ayuntamiento.

Para las elecciones del 2024 le arrebató el puesto de representante del distrito 31 al otrora presidente de la Comisión de Hacienda, el popular Jesús Santa.

La legisladora, quien tendrá que renunciar a su cargo de representante y dejaría vacante la presidenta de la Comisión cameral de Trabajos y Asuntos Laborales, posee una maestría en recursos humanos y administración de empresas, con especialidad en gerencia y planificación del Columbia College y la Universidad del Turabo.

Según el Reglamento del PNP, luego de que Peña Dávila anuncie su dimisión al cargo de representante, el Directorio de la colectividad determinaría cómo se llenará la vacante.